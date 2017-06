Cs afirma que el balance del curso en educación "no da para el aprobado"

Oviedo, 20 jun (EFE).- El portavoz de Ciudadanos en la Junta General, Nicanor García, ha asegurado hoy que el balance de la gestión realizada por la Consejería de Educación en el curso que ahora termina "no da para el aprobado" en ninguno de su ámbitos.

En rueda de prensa, García ha lamentado que el curso se cierre sin que el Gobierno haya abierto ninguna nueva escuela infantil de 0 a 3 años pese a la partida de 1,8 millones pactada por su grupo en los presupuestos y destinada únicamente a equiparar los salarios de los técnicos que trabajan en los distintos centros municipales.

Según el portavoz naranja, la Consejería debería abrir el próximo curso entre 5 y 10 nuevas escuelas en un ciclo que sólo cubre el 15 por ciento de la demanda y para el que no pide la integración inmediata en la educación pública sin que previamente se firme un Pacto por la Educación a nivel nacional.

Dicho acuerdo permitiría diseñar un currículum común y que el Estado transfiriera fondos para esta red a la vez que homogeneizar el acceso de los profesionales dado que, hasta ahora y en el caso de Asturias, los trabajadores de los centros accedieron por oposiciones realizadas en sus respectivos ayuntamientos.

A esta red ha pedido destinar además, por ejemplo, los 700.000 euros incluidos en el presupuesto para la celebración de las oposiciones de Primaria que el Principado ha rechazado convocar, una decisión que ha calificado de "equivocada" y que supondrá elevar la tasa de interinidad el próximo curso hasta el 30 por ciento.

García ha denunciado que hay pequeños colegios en Asturias en cuya plantilla no hay un solo funcionario y todos sus profesores son interinos a la vez que ha incidido en que, con la no convocatoria de oposiciones este año, se está primando "el interés particular" de este colectivo para evitar que pudieran perder su plaza por el 'efecto llamada' que tendría en profesores de otras comunidades.

A su juicio, el denominado 'efecto llamada' es "muy relativo", pero se ha antepuesto el interés en preservar los derechos de los interinos que pudieran verse afectados a la calidad educativa.

En el ámbito de Secundaria, García ha considerado "tímidos" los avances en la FP Dual y en el del Bachillerato ha lamentado el "despiste" generado por las materias a abordar en la EBAU, la prueba que sustituyó a la antigua selectividad, que finalmente se resolvió con un examen "accesible", según el portavoz de Ciudadanos.

Además, ha considerado además que existe mucho margen de mejora en el ámbito de la educación superior, al que Asturias destina 132 millones de euros anuales, dado que la Universidad de Oviedo se sitúa en el puesto 27 en el ránking nacional y ha reclamado un contrato-programa que fije su financiación por objetivos.

García ha emplazado además al Gobierno a dejar de tratar a la enseñanza concertada como la "hermana pobre" dado que la legislación vigente ampara a los centros privados financiados con fondos públicos a los que el Principado ha aplicado un criterio "ideológico" para cerrar 32 aulas en dichos colegios.