Puente a los barones:su supervivencia dependerá de su capacidad de adaptación

Madrid, 20 jun (EFE).- El portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Óscar Puente, ha afirmado hoy que el rol de los barones territoriales en el futuro será el que les corresponde: "Gobernar en su tierra y no marcar la pauta al partido", y les ha advertido de que su supervivencia dependerá de su "capacidad de adaptación".

En un desayuno informativo organizado por Executive Fórum, el también alcalde de Valladolid ha recordado a los barones autonómicos que esto "no es cosa de Pedro Sánchez, es decisión de los militantes" y les ha trasladado este mensaje: "si lo hacen bien seguirán, y si no, no seguirán".

Puente ha insistido en que, a partir de ahora, la capacidad de adaptación de los líderes territoriales dependerá absolutamente de su capacidad "para leer el momento del Partido Socialista".

Y ha recordado que el PSOE nunca fue un partido de barones, lo fue durante un período de tiempo que se ha cerrado este domingo, tras el 39 Congreso del partido.

"Ni en los tiempos de Felipe González, ni de José Luis Rodríguez Zapatero se les veía marcando la pauta, ni dirigiendo el partido. Eso ha sido de un tiempo a esta parte", ha precisado.

Por eso, ha dicho, esto había que corregirlo y se ha hecho con una dirección federal "mucho más homogénea", con unas estrategias políticas, a nivel de España, que las marca la Ejecutiva Federal.

Y los territorios, dentro de sus particularidades, aportan cosas y las desarrollan pero, en ningún caso, marcan la pauta, ha subrayado.

Sobre las candidaturas alternativas que puedan surgir, como en el caso de la Comunitat Valenciana, donde el alcalde "sanchista" de Burjassot (Valencia), Rafa García, le disputa la secretaría general del PSPV a Ximo Puig, Puente ha comentado que la Ejecutiva Federal "no va a intervenir, ni va a postular a nadie, ni va a decir a nadie que se retire".

"No vamos a defender a un candidato, ni atacar a otro. Vamos a defender una posición de absoluta neutralidad. La experiencia nos dice que a los militantes lo mejor es no decirles lo que tienen que hacer" ha comentado.

"Ya son mayorcitos, son maduros, no se dejan influir ni desde dentro ni desde fuera y, por tanto, que decidan qué quieran para el futuro", ha remarcado.

Preguntado por cómo puede el PSOE recuperar el voto que ha ido a Podemos sin sufrir fugas por el centro, Puente ha afirmado que el centro se conquista con "solvencia" y la izquierda con "ideología y con propuestas", y el Partido Socialista puede hacer ambas cosas.

Por eso, ha dicho, el PSOE debe redefinir su proyecto político y lo está haciendo "y muy bien", y trasladar una imagen de solvencia a la sociedad.

Y ello, ha asegurado, le permitirá recuperar voto por la izquierda y por el centro.

En el desayuno-coloquio y dado que Puente ha pronunciado una conferencia sobre las políticas municipalistas del PSOE, el también regidor ha querido trasladar a los empresarios un mensaje de oportunidades.

Así, les ha dicho que el modelo socialista es sostenible, equilibrado, democrático y participativo y ello permitirá librar a las empresas de "sobresaltos".

En el acto, Puente ha sido presentado por el recién elegido secretario del área económica y empleo del PSOE, Manuel Escudero.

Escudero ha elogiado la figura del alcalde, de quien ha dicho, al igual que Pedro Sánchez, es un luchador, pero no a cualquier precio, sino con principios.