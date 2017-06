Sanidad mantiene la alerta amarilla por altas temperaturas

Oviedo, 20 jun (EFE).- La Consejería de Sanidad ha decidido mantener activo un día más el nivel 1 de alerta decretado ayer, el más bajo del Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de los Efectos de las Altas Temperaturas Sobre la Salud, dado que la Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana máximas por encima de los 34 grados y mínimas que no descenderán de los 19.

El nivel 1, de bajo riesgo, establece que es preciso informar a la población sobre la conveniencia de protegerse frente a las radiaciones solares y las elevadas temperaturas, así como de la necesidad de mantenerse hidratados y evitar el consumo de bebidas alcohólicas.

También se subraya la conveniencia de mantener en frío los alimentos ya que con el calor aumenta el riesgo de brotes alimentarios, según ha informado la Consejería, que no adoptaba esta medida desde julio de 2006.

Sanidad recuerda que los días de calor intenso obligan al cuerpo humano a un esfuerzo de adaptación para mantener la temperatura corporal en los límites normales dado que se suda más, las venas se dilatan y se pierden sales minerales, etc.

Este esfuerzo es mayor durante una primera ola de calor ya que el cuerpo aún no está acostumbrado y también cuando esta situación se prolonga y los días y las noches son cálidos porque al organismo no tiene tiempo para recuperarse o también cuando la humedad es muy alta y no hay viento ni brisa.

Los problemas de salud asociados a las elevadas temperaturas pueden evitarse con medidas como beber mucha agua o líquidos sin esperar a tener sed, salvo si existe contraindicación médica y evitar las bebidas alcohólicas, café, té o cola y las muy azucaradas.

También se aconseja permanecer en lugares frescos, a la sombra y si es posible pasar al menos dos horas en algún sitio climatizado, tomar una ducha o baño fresco, bajar las persianas para evitar que el sol entre directamente, no abrir las ventanas cuando la temperatura exterior es más alta o evitar usar máquinas y aparatos que puedan producir calor en las horas de más temperatura.

Además conviene realizar comidas ligeras que ayuden a reponer las sales perdidas por el sudor (ensaladas, frutas, verduras, gazpachos o zumos), evitar las actividades en el exterior durante las horas más calurosas y, si se debe permanecer fuera, hacerlo a la sombra, usar ropa ligera y de color claro, protegerse del sol y llevar sombrero además de utilizar calzado fresco, cómodo y que transpire.

Las personas que realizan trabajos intensos en el exterior o actividades deportivas intensas deben reducir su actividad en las horas de máximo calor, protegerse del sol y beber abundantemente bebidas para reponer los líquidos y las sales perdidas por el sudor.

Las personas mayores, los enfermos y los niños son quienes sufren mayor riesgo ante una ola de calor intenso y las primeras, sobre todo si viven solas, son dependientes o tienen sus facultades mentales reducidas, deben ser visitadas o controladas al menos una vez al día, y mejor dos, por algún familiar, amigo, vecino o por los servicios sanitarios o de atención a domicilio.

En el caso de niños de 0 a 4 años, es preciso cerciorarse de que beben mucho líquido y se aconseja vestirlos con ropa clara y ligera y no dejarlos nunca solos en automóviles.