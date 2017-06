El eurodiputado asturiano que soñó con elevar la moral de una UE en crisis

Bruselas, 21 jun (EFE).- Detrás de la propuesta de la Unión Europea al premio Princesa de Asturias a la Concordia está la idea inicial de uno de los eurodiputados españoles más jóvenes de la Eurocámara, el socialista Jonás Fernández, quien dijo a Efe que con el premio soñó con "elevar la moral" de una Unión Europea en crisis.

Con el "brexit" centrando la atención, y frente a la amenaza populista antieuropea, Fernández decidió remitir a la fundación Princesa de Asturias la candidatura de la UE, que coincide con la efeméride del sesenta aniversario de los tratados de Roma.

"No hay mayor ejemplo de concordia que la paz. Pero no una paz abstracta, retórica, ideal o futura, sino una paz concreta, material, cotidiana y diaria, que es el estado que caracteriza a la Europa comunitaria desde el 9 de mayo de 1950", dice la carta que el eurodiputado remitió a modo de propuesta inicial el 28 de marzo.

"Además del logro de la paz civil internacional, la Unión Europea encarna un proyecto de promoción de la democracia y de los Derechos Humanos, siendo la región del mundo que más y mejor protege las libertades individuales", añadía el eurodiputado, que ya apuntaba en su propuesta que la concesión del galardón "contribuiría a renovar la confianza de los ciudadanos en el proyecto".

En declaraciones a Efe, Fernández explicó que en la fase de recabar apoyos no tardó en recibir el respaldo de decenas de políticos, empresarios, embajadores y grandes personalidades de la cultura y la sociedad civil.

"Presenté la candidatura ante mi firme compromiso con el proyecto europeísta que lleva un tiempo entre incertidumbres", explicó el eurodiputado de la comisión de Asuntos Económicos de la Eurocámara, quien apostó por hacer de la ceremonia de entrega en octubre "el acto inaugural del relanzamiento de Europa".

"Este premio reconoce los valores del proyecto europeísta que, aunque empañados en los últimos años, siguen siendo nuestro faro, principios en los que basarnos para superar la crisis económica, responder a la crisis de refugiados y dotar de una seguridad a nuestros ciudadanos", añadió en declaraciones a Efe tras conocer la concesión del premio que impulsó en el mes de marzo.

Firmaron el apoyo a la candidatura desde ex presidentes del Gobierno como Felipe González hasta ex presidentes de la Eurocámara como Josep Borrell y José María Gil-Robles, o ex comisarios como Joaquín Almunia.

Igualmente, desde el mundo empresarial y sindical, Ana Patricia Botín (Santander), Francisco González (BBVA) o Ignacio Toxo (CCOO) firmaron su apoyo, además de otras personalidades y entes de diversos ámbitos, como La Real Academia de Ciencias Morales y Políticas en pleno.

También dio un impulso a la candidatura uno de los asturianos más relevantes en la Eurocámara, el jefe de gabinete del presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, Diego Canga, un ovetense que obtuvo desde el principio el respaldo del líder del hemiciclo europeo al premio para la UE.

Jonás Fernández (Oviedo, 1979), economista de profesión, autor de "Una alternativa progresista" (Deusto), trabajó como economista jefe para Solchaga Recio & Asociados durante una década antes de ser elegido eurodiputado en mayo de 2014. EFE