El PP pide la reorganización del Centro de Salud de Sabugo

Avilés, 21 jun (EFE).- El portavoz de Sanidad del PP en la Junta General del Principado, Carlos Suárez, planteará mañana una pregunta al Gobierno regional sobre las medidas que está llevando a cabo para descongestionar el Centro de Salud de Sabugo, de Avilés, que es objeto de reiteradas quejas de los usuarios y profesionales.

"La solución no son medidas especialmente graves o costosas, no estamos hablando de una reforma del centro, que tampoco vendría mal, estamos hablando de medidas inmediatas, tan sencillas, en teoría, como una reorganización de las cartillas y del mapa sanitario de la zona", ha declarado el parlamentario regional.

Carlos Suárez ha comparecido en una rueda de prensa, frente al Centro de Salud de Sabugo, junto al presidente de la gestora del PP local, Pedro de Rueda; el portavoz del grupo municipal, Carlos Rodríguez de la Torre, y la edil Ana Bretón.

Suárez ha recalcado que los problemas están en el ámbito organizativo del propio centro de salud, "que se traducen en deficiencias de atención al usuario".

El parlamentario ha hecho ver que el problema viene de lejos y ha generado reiteradas peticiones para que se ponga fin al problema de congestión.

Por su parte, el portavoz municipal de PP, Carlos Rodríguez de la Torre, ha hecho ver que este ambulatorio tiene que atender seis de los siete centros de mayores de la ciudad, además de a los ciudadanos que tiene asignados por zona.

"Lógicamente los médicos no tienen el don de la ubicuidad, tienen que salir atender a los centros de mayores, mientras los usuarios esperan", ha explicado Rodríguez de la Torre.

"Si pinchamos en Google vemos que este problema se repite desde hace muchísimos años y no se termina de solucionar, por eso lo vamos a plantear mañana en la Junta", ha indicado el portavoz municipal.

El presidente de la gestora del PP, Pedro de Rueda, se ha preguntado por el motivo por el que esta reivindicación no se plantea desde la Alcaldía de Avilés, "como debería de ser".

"No sabemos si porque son del mismo partido no se quieren molestar o no tienen una buena coordinación, pero mientras tanto los que pierden son los usuarios que ven sus problemas sin resolver", ha declarado De Rueda.