Alonso: Iremos con tranquilidad, tenemos que salir desde atrás de todos modos

Redacción deportes, 23 jun (EFE).- El español Fernando Alonso (McLaren-Honda), que marcó el duodécimo tiempo en la jornada de entrenamientos libres para el Gran Premio de Azerbaiyán, el octavo del Mundial de Fórmula Uno, declaró que en la calificación de este sábado irán "con tranquilidad, porque" tienen que "salir desde atrás de todos modos".

El doble campeón mundial asturiano (2005 y 2006, con Renault) ha sido sancionado con la pérdida de quince puestos en parrilla por utilizar nuevos componentes en el motor con un MGU-H evolucionado, encargado de recuperar la energía del turbo. Así que tanto él, como su compañero belga Stoffel Vandoorne -con treinta puestos de sanción, por cambiar además su unidad de potencia después de los entrenamientos libres-, arrancarán el domingo desde el fondo de la parrilla.

"Hemos probado un par de cosas tanto en el primer entrenamiento libre como en el segundo, rodando con distintos niveles de carga aerodinámica para intentar sacar información útil con miras a mañana", explicó Alonso, en declaraciones difundidas por su escudería.

"Stoffel se ha centrado en los neumáticos, rodando con mucho combustible, y ambas cosas nos ayudarán a tomar buenas decisiones respecto a la estrategia", comentó.

"El trazado estaba complicado hoy. Los neumáticos principales y de repuesto pierden calor en las rectas largas, así que cuando frenas, de repente se bloquean y sigues recto", indicó el doble campeón mundial.

"Hemos visto a muchos coches salirse, sobre todo porque todo el mundo busca su límite los viernes. Creo que veremos menos salidas mañana, y aún menos el domingo", advirtió Fernando.

"Me he perdido la última media hora de la segunda sesión, así que supongo que mañana tendremos que rodar con mucho combustible para recuperar lo que no hemos podido hacer en nuestro programa", manifestó Alonso este viernes en Baku.

"Tendremos que salir desde atrás de todos modos, así que iremos con tranquilidad en la clasificación", aseguró Alonso.