La FADE ve a la economía global y a Asturias fuera de la crisis

Avilés, 23 jun (EFE).- El presiente de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), Pedro Luis Fernández, ha declarado hoy que la economía global, la española y la asturiana han salido de la crisis, aunque sí ha reconocido que ese proceso ha sido desigual y todavía hay algunas compañías con dificultades.

"Después de diez años de crisis no hay ya ninguna variable, de crecimiento del PIB, del empleo y de todas las ratios, que nos indiquen que estamos en crisis, aunque es cierto que la salida de la crisis, como no podía ser de otra forma, está siendo desigual, no todas las industrias salen al mismo ritmo", ha indicado Fernández.

En esa salida desigual, ha indicado que todavía hay industrias a las que les que quedan mucha reconversión y recalcado que hay otras "que desaparecen por el camino".

Pedro Luis Fernández ha pronunciado estas palabras en el en el acto de clausura de la asamblea general ordinaria de FADE celebrada en el Centro Niemeyer, en el contexto del cuarenta aniversario de la organización.

El presidente de la patronal asturiana ha traslado "un mensaje cierto de optimismo" a los empresarios porque cree que en estos cuarenta años "no nos han ido mal las cosas, nos han ido muy bien" y ha indicado que "hay muchísimos datos que indican que esta es la mejor Asturias que hemos conocido".

Pedro Luis Fernández, que está convencido de que estos últimos cuatro años de su mandato, "han sido muy buenos para la FADE y para Asturias", se ha mostrado "orgullo absoluto" de haber sido el presidente de los empresarios.

Se trata de su última asamblea, porque ha anunciado que no optará a renovar el cargo en las elecciones internas que celebrará la Federación en enero del próximo año.

Pedro Luis Fernández cree que la FADE "tiene que seguir haciendo lo que mismo que durante todo este tiempo, que es ser la voz de los empresarios, ser parte de la sociedad civil y decirle algo más a los políticos que cada cuatro años en las elecciones".

En ese ejercicio, el presidente de FADE se ha dirigido a los políticos para decir que los empresarios "sólo estarán satisfechos cuando la presión fiscal de Asturias sea igual, ni mejor ni peor, igual que la del resto los empresarios con los que se compite".

"Mientras que no tengamos la misma presión fiscal, tendemos desventajas competitivas, y no es saludable que los administradores políticos pongan desventajas competitivas a sus empresarios y a sus ciudadanos", ha indicado.

Sobre la ruptura del consenso entre los partidos mayoritarios entorno a los acuerdos de libre comercio, como es el caso del CETA, el presidente de FADE ha indicado que "todo lo que sea poner barreras y aranceles nos suena al medievo, no se pueden poner puertas al campo ni al mercado".