Fernández acusa al PP de recurrir a la Operación Hulla para tapar la Gürtel

Oviedo, 23 jun (EFE).- El jefe del Ejecutivo asturiano, Javier Fernández, ha acusado hoy a la presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, de recurrir a la 'Operación Hulla' para atacar al Gobierno regional con el objetivo de ocultar el desarrollo del juicio que se sigue en la Audiencia Nacional sobre el caso Gürtel.

Fernández se ha expresado así después de que la líder popular inquiriese en el turno de preguntas al presidente sobre la participación de la administración autonómica en la gestión del geriátrico de Felechosa que investiga la Fiscalía Anticorrupción.

Según la portavoz popular, la presunta trama de corrupción urdida por José Antonio Postigo y José Ángel Fernández Villa en torno a la construcción de la residencia, financiada con fondos mineros, fue "un tinglado bochornoso" que requirió cambiar una normativa estatal para posibilitar que una entidad sin ánimo de lucro como el Montepío -"es jocoso", ha apuntado- ejecutara las obras.

La tramitación del proyecto, ha subrayado, incluyó la adopción de un acuerdo "ilegal" por parte de la mes regional de la minería que dio el visto bueno a un proyecto que luego fue objeto de sendos convenios suscritos por el Principado, tanto con el Gobierno del PSOE como con el de Foro, para adelantar fondos y plazos.

"Villa sabía bien lo que se hacía y yo creo que ustedes también", ha concluido la portavoz del PP a la que el presidente ha replicado reiterando la nula capacidad decisoria que tuvo el Principado sobre un convenio singular como el que permitió la construcción del geriátrico, autorizado directamente por la comisión de fondos mineras, integrada por el Estado, la patronal y los sindicatos.

Javier Fernández ha advertido además a la portavoz popular de que los convenios a los que aludía que fueron suscritos por la administración autonómica no conllevaban gasto ni obligaciones para el Principado como reconoció en un informe la entonces interventora y ahora portavoz adjunta del PP en la Junta, Emma Ramos.

A su juicio, esa circunstancia demuestra que la líder del PP es consciente de que el Principado no tuvo ninguna participación en la construcción del geriátrico y, pese a ello, preguntan a su gobierno por su conocimiento sobre los hechos con el objetivo de ocultar la comparecencia en los tribunales esta misma semana de varios "señores" que tuvieron responsabilidades en la formación popular.

"Comparecieron por una burbuja que no era la inmobiliaria si no que estaba en la tesorería del PP", ha advertido el presidente asturiano tras emplazar a la portavoz popular a examinar si había alguna burbuja de ese tipo en la tesorería de la FSA-PSOE de la que Fernández era secretario general cuando se gestionó la construcción del geriátrico y advertirle de que "no la va a encontrar".