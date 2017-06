Fernández volverá a intentar un acuerdo de izquierdas para cerrar legislatura

Oviedo, 23 jun (EFE).- El Gobierno regional buscará en la segunda mitad de la legislatura el acuerdo de izquierdas que dé al Ejecutivo la estabilidad parlamentaria de la que ha carecido en los dos años anteriores pese a la amplia mayoría que suman PSOE, IU y Podemos dado el permanente enfrentamiento entre socialistas y podemistas.

De cara a los dos años que restan para las elecciones autonómicas, el presidente del Principado, Javier Fernández, liberado ya de su tarea al frente de la gestora del PSOE y a pocos meses de dejar la Secretaría General del partido en Asturias, ha anunciado hoy su intención de plantear ese acuerdo en aspectos en los que las tres formaciones sólo discrepan "en pequeños matices".

Dichos ámbitos serían, según ha señalado Fernández en su respuesta a la pregunta formulada en el pleno de la Junta General por el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, los relativos a fiscalidad, presupuestos, lucha contra la corrupción, el desarrollo del área central de Asturias o el pacto demográfico.

A su juicio, ese diálogo deberá incluir también "la anomalía que supone un gobierno de la derecha profunda en Gijón, cuando hay una mayoría de izquierdas", y cuestiones cuya solución pasa por el Gobierno central como la Variante de Pajares, el carbón o la defensa de las industrias electrointensivas.

"Les voy a invitar a debatir sobre eso", ha afirmado el presidente asturiano tras rechazar la "parálisis política" que Llamazares ha achacado a su gobierno, una visión que, según el jefe del Ejecutivo, es subjetiva y no ajustada a la realidad.

El portavoz de IU se ha felicitado de su respuesta, pero le ha advertido de que es insuficiente en un momento en el que se ve a un "Gobierno agotado" que debería buscar la mayoría parlamentaria y ser remodelado.

Tras asegurar que IU ha sido un grupo "comprometido y leal" con los acuerdos adoptados para la investidura del presidente, Llamazares ha asegurado que la primera mitad de la legislatura han apreciado "cómo las resistencias al cambio del Gobierno han sido muy fuertes" o cómo se ha llevado a cabo una rebaja del impuesto de sucesiones vinculada al pacto presupuestario entre PSOE y PP.

"Es evidente que este Gobierno está agotado y que debe remodelarse" para dar un cumplimiento adecuado a los compromisos asumidos con IU y poder resolver problemas "que se enredan, enconan y dan vueltas sin parar" como los relativos a la regeneración democrática, la situación de Sogepsa o el desarrollo del ciclo de educación infantil para alumnos de hasta tres años.

"No asumo esa parálisis. Es algo subjetivo y no se ajusta a la realidad" le ha replicado Fernández tras recordar la incapacidad mostrada hasta ahora por las fuerzas de izquierda para proporcionar estabilidad.

En cualquier caso, ha dicho que espera poder llegar ahora a un acuerdo para los 23 meses que aún restan de legislatura aunque también ha advertido a Llamazares que no puede situarse por encima del bien y del mal cuando IU y Podemos han llegado a acuerdos a nivel nacional que no son posibles a nivel autonómico.

"La pequeña historia dice eso. Lo yo que les propongo ahora a ustedes, al conjunto de la izquierda, es serio", ha insistido Fernández que, pese a esta oferta, ha repetido su enfrentamiento con el portavoz de Podemos, Emilio León, durante el turno de preguntas del partido morado, relativa esta vez a la situación de Liberank.

En dicho turno, en el que esta ocasión no ha participado el grupo parlamentario de Ciudadanos, ha aprovechado además para anunciar que no suprimirá más organismos públicos tras la reordenación del sector público que afectó a once entidades a la vez que ha remarcado que la deuda regional es una de las más bajas de las comunidades autónomas.