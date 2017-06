Anquela no decidirá las salidas pero sí los fichajes del Real Oviedo

Oviedo, 26 jun (EFE).- El nuevo técnico del Real Oviedo ha señalado hoy que trabajará codo con codo con la dirección deportiva del club y ha confirmado que no tomará partido en las salidas de jugadores que actualmente conforman la plantilla, pero sí en los fichajes que lleguen al equipo desde su designación como entrenador.

"El club decidirá los futbolistas que tienen que salir, no voy a entrar en las bajas porque son cosas del propio club. Yo no he hablado con nadie de la plantilla a excepción de tres jugadores que ya he tenido antes y sólo ha sido para felicitarme", ha explicado Anquela consciente de que, a cuatro días de que terminen contrato algunos jugadores, empieza a cuestionarse la continuidad de varios.

En el foco de esas posibles bajas estarían el capitán Jon Erice, al que el club apartó del equipo en la última semana de entrenamientos por un incidente con un aficionado, y Michu, cuya lesión ha reaparecido como impedimento para que el asturiano cumpla su segundo año de contrato.

En el capítulo de fichajes, en el que ya se da por hecho desde hace semanas la llegada de Folch (ex del Reus), el entrenador carbayón sí tomará partido y lo hará trabajando de la mano con la dirección deportiva del club, a cargo de Ángel Martín González, César Martín y Joaquín del Olmo.

"Los que tienen que llegar a partir de ahora lo intentaremos hacer en conjunto, porque yo creo que es así como va el tema. Vengo a construir un buen equipo de fútbol y lo haré con la ayuda de la gente que hay aquí, que está muy preparada para hacer esto", ha explicado el propio técnico.

Anquela ha insistido en que aún es pronto ya que, explica, las cosas hay que hacerlas "con calma" y aún faltan reuniones y tiempo, pero ha adelantado cual es su máxima a la hora de acudir al mercado de fichajes, y es que el técnico quiere futbolistas que, además de buen fútbol, tengan "valía" para jugar en el Real Oviedo.

"Ya dije una vez aquí que el Tartiere se comía a futbolistas muy buenos, y lo mantengo. El que quiera jugar y triunfar en el Oviedo tiene que llevar muy presente lo que implica la historia y la afición de este club. No cualquiera puede ser jugador del Real Oviedo y quien vengan tendrá que competir y saber aguantar la presión que, lógicamente, impone este campo", ha concluido Anquela.

El técnico ha destacado también lo importante que es que el Oviedo mire "hasta el último euro" que invierte en fichajes, algo que le parece "correctísimo" y que va en la línea de trabajar con tranquilidad para "equivocarse lo menos posible".