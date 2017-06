Anquela: "Quiero estar a la altura de todo lo que significa este club"

Oviedo, 26 jun (EFE).- El nuevo entrenador del Real Oviedo, Juan Antonio Anquela, ha sido presentado oficialmente ante medio millar de aficionados en un acto en el que ha reconocido que dirigir al club azul es el mayor reto de su carrera y que su único objetivo es "trabajar a diario" para ser un equipo "competitivo" y estar "a la altura de todo lo que significa" la entidad.

"Espero conseguir lo mejor aquí, y eso pasa por hacer un buen equipo de fútbol e ilusionar a este estadio que, como rival, me ha puesto siempre los pelos de punta. No es la primera vez que me sentaba con el Oviedo, pero nunca se había materalizado la posibilidad de venir, y este año, tras acabar la temporada con mi equipo se dio la opción y no dudé ni un segundo", ha señalado Anquela.

El jienense, que se ha mostrado sorprendido por la espectación que ha despertado su llegada, ha hecho hincapié en que desea formar un equipo que dé a la afición "lo que se merece" y que recompense todo el trabajo que el Grupo CARSO -máximo accionista del club- está haciendo por el Oviedo.

Anquela, que ha mantenido una "agradable" conversación de fútbol con el máximo accionista, Arturo Elías, ha explicado que su discurso es el mismo a principio que a final de temporada, y ha bromeado con que en lo que a fútbol se refiere, el técnico es "más fácil que la tabla del uno".

"El fútbol me ha hecho ser de esta forma, si ganamos no me fío de nada y si perdemos estoy asustado como cualquiera. Aquí hay que competir todos los domingos independientemente del rival porque la igualdad es tremenda, hay que estar preparados para pelear porque el que trabaja recoge frutos al final, y seguramente serán buenos", ha comentado el nuevo entrenador azul.

El ex del Huesca, que ha firmado con la entidad azul hasta final de temporada, sabe que no es un año cualquiera ya que, tras más de diez años, habrá de nuevo un derbi regional entre Real Oviedo y Real Sporting de Gijón tras el descenso de los segundos, algo que le parece "precioso".

"Es la fiesta del fútbol asturiano, y tras tantos años sin ello hay que disfrutarlo...Competiremos como cada domingo pero sabiendo siempre que podremos hacer esa semana muy larga, un tormento, o muy dulce, y queremos que sea muy dulce", ha advertido ya el jienense.

Anquela ha concluido que el único objetivo será "pelear" hasta el final de temporada, compitiendo "independientemente del rival", porque la igualdad es "tremenda" y la Segunda, explica, "pone a cada uno en su sitio".

El ya entrenador del Oviedo ha recibido el calor de los más quinientos aficionados que se acercaron al Tartiere con el grito de "Anquela, te quiere, la gente del Tartiere" y acto seguido ha acudido al campus veraniego del club, donde ha compartido confidencias con los más pequeños.