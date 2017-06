Coto pide a Javier Fernández que dimita o convoque elecciones "por ética"

Oviedo, 26 jun (EFE)- La presidenta de Foro, Cristina Coto, ha asegurado que la continuidad del presidente del Principado, Javier Fernández, "se presenta como absolutamente insostenible" y que debería dimitir o convocar elecciones anticipadas aunque sólo fuese por una cuestión de ética.

En su opinión, Fernández debe marcharse porque presenta un "balance de gestión penoso", pero también porque se encuentra sin apoyos parlamentarios y censurado por sus propios compañeros de partido, y porque está dañando a los intereses de la región a la que está representando.

"Su situación es de absoluto aislamiento en la sede del Gobierno de Suárez de la Riva, con el apoyo de sólo 14 diputados y con el añadido de que la inercia en su gestión ya se ha convertido en parálisis", ha subrayado.

Coto se ha pronunciado en estos términos en una rueda de prensa en la que ha incidido en que, tras la remodelación de su gobierno, con el cambio de dos consejeros en menos de un mes, y la decisión de IU de situarse en la oposición de forma oficial, "el presidente no puede seguir ni un minuto más en el Gobierno".

"No es esperable ningún cambio de política mientras Javier Fernández rija los destinos de Asturias y no puede continuar ni un minuto más en el Gobierno por una cuestión de ética, porque no se puede ocupar un cargo para hacer daño a la región que representa", ha subrayado.

En su opinión, Javier Fernández en estos momentos se ha convertido "en el mayor esperpento institucional de la historia de Asturias cuya continuidad solo se justifica por pura ambición personal".

"O dimite y da paso a otra persona o convoca elecciones anticipadas. No se a qué espera si vamos a peor", ha insistido.

En su opinión, el jefe del Ejecutivo asturiano tampoco ha conseguido ni uno de los objetivos que se fijó en su discurso de investidura de 2015 porque no solo no ha conseguido unir a la izquierda, sino que ha roto su propio partido.

Esta situación, para Coto, no resulta gratis a los asturianos en términos de crecimiento y de creación de empleo y supone además un castigo fiscal adicional para poder obtener recursos.