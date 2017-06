El empresario Julián Rus queda libre de cargos en la quiebra de Los Telares

Avilés, 27 jun (EFE).- El empresario Julián Rus ha quedado libre de cargos en la quiebra de la cadena Los Telares, según ha explicado a Efe "aliviado" tras las nuevas conclusiones de la administración concursal y de la fiscalía, que incluso hablan de actuación diligente por su parte en la última etapa de la empresa.

"Es una pena todo lo que pasó, yo hice todo lo que pude y un poco más, pero me siento aliviado, no hubiera sido justo que se dijera que no había sido diligente", ha declarado el empresario que creó esta cadena textil nacida en Avilés y que llegó a tener 110 tiendas en toda España con 600 trabajadores.

Los últimos propietarios, fondo Gryphus Partners, sobre los que ahora se dirigirán todas las acciones legales adquirieron la compañía al precio un euro y, en opinión de Rus, por una pésima gestión la llevaron a una situación de hundimiento.

"Podían haber hecho las cosas bien, tenían todo, tenían dinero, lo tenían todo, pero la soberbia y la ignorancia les hicieron confundirse y mandaron a la empresa a pique", ha comentado el fundador de Los Telares, que cree que incluso perdieron dinero, "de tan ineptos que fueron", dejando una deuda de 21 millones de euros.

Rus dejó de ser propietario de la compañía pero en la última etapa siguió permaneciendo a ella como asesor durante cinco años, que es una figura habitual en este tipo de operaciones.

Previamente a esta operación, la situación de la empresa se había complicado muchísimo a partir del año 2008, a consecuencia de la crisis económica que conllevó una caída del consumo.

En aquel momento, la empresa superaba los 40 millones de euros de facturación, según la estimación de su fundador, que habla de la necesidad den inyectar financiación.

Entonces es cuando aparece el grupo el fondo Gryphus Partners, interesado por la compra de la compañía, que finamente dejó en la quiebra.