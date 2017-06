El Jovellanos acoge en agosto el musical del clásico "Dirty Dancing"

Gijón, 27 jun (EFE).- El Teatro Jovellanos de Gijón acogerá del 10 al 20 de agosto la versión teatral de "Dirty Dancing", el gran clásico del cine de la década de los ochenta.

En el musical, que da el paso de la gran pantalla al mundo de los escenarios bajo la dirección de Federico Bellone, se podrá disfrutar de la versión original de las memorables canciones de la película, entre las que destacan "Hungry Eyes", "¡Hey! Baby", "Do you Love Me?" y la galardonada con el Oscar "(I've had) The Time of My Life".

Antes de su llegada a España, el musical se estrenó con un gran éxito en el Teatro Royal de Sydney (Australia), convirtiéndose en un fenómeno mundial con producciones en Estados Unidos, Nueva Zelanda y Europa, donde ha batido récords de taquilla en el West End de Londres.

Su puesta en escena en el teatro mantiene la esencia original de la película y ha permitido a la autora del largometraje añadir más escenas, que permiten entender mejor el entorno sociocultural de la época, y canciones que habían quedado fuera de la banda sonora original.