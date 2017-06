Minkkinen elige el Niemeyer para su segunda muestra fotográfica en España

Avilés, 27 jun (EFE).- El finés-estadounidense Arno Rafael Minkkinen unirá fotografía, autorretrato y naturaleza en una próxima muestra en el Centro Oscar Niemeyer, de Avilés, en la será la segunda vez que este artista expone su obra en España, después de la ofrecida en Barcelona en 1991.

La exposición será inaugurada a las 18:00 horas del próximo viernes y permanecerá abierta hasta el 1 de octubre.

Las 51 fotografías que componen esta exposición tienen como elementos comunes el uso del autorretrato enmarcado en entornos naturales.

Minkkinen comenzó a hacer estos autorretratos en los años setenta y ha sido desde entonces la seña de identidad de su obra.

Según una reseña del Niemeyer, Minkkinen tiene claro que "el espectador desea ver los riesgos que deseamos asumir (los fotógrafos) para realizar el arte que hacemos".

Su trabajo está tan estructurado y guiado por normas autoestablecidas que el propio autor ha elaborado un listado de doce normas que guían su trabajo: convierte las fotografías en autorretratos; confía en tu cámara; haz negativos únicos; trabaja de la forma en que trabajaría un fotógrafo documental; imagina como si fueras una cámara; intenta no envejecer; crea continuidad; trabaja sin ropa; acoge lo misterioso; acepta el error; asegúrate de tener una vía de escape y diviértete.

Arno Rafael Minkkinen ha realizado más de 100 exposiciones individuales y 200 colectivas en galerías y museos de todo el mundo.

Ha publicado siete monografías y su trabajo se expone en más de 75 importantes museos y colecciones de todo el mundo, como el Musée d'art moderne de la Ville de París y el Georges Pompidou Center en París, el Contemporary Art Museum Kiasma en Helsinki, el Tokyo Metropolitan Museum of Photography en Japan, o el Museum of Modern Art en New York.