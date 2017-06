PP pedirá reprobación de Aparicio si no solventa crisis con Protección Civil

Gijón, 27 jun (EFE).- El grupo municipal del PP de Gijón pedirá la reprobación del concejal de Seguridad Ciudadana, Esteban Aparicio, si no desbloquea el conflicto con Protección Civil y no descarta emprender acciones legales en caso de que se produzca algún problema en los eventos de la ciudad por no contar con este servicio.

El concejal Pablo González ha asegurado que el equipo de gobierno de Foro está incumpliendo el acuerdo plenario, en virtud del cual los grupos municipales pedían que se dotase a los voluntarios de medios materiales para desarrollar su labor, y el plan de emergencia local.

En rueda de prensa, ha recalcado que es una "gravísima irresponsabilidad" apartar a este servicio de todos los eventos y pruebas deportivas de la ciudad por una "fijación personal" y "enconamiento" del edil Esteban Aparicio.

"Si pasase algo, el PP se reserva tomar acciones legales", ha apuntado antes de pedir a la alcaldesa, Carmen Moriyón, que tome el mando en esta cuestión porque el titular de Seguridad Ciudadana "no está personalmente capacitado" para ello.

González ha manifestado también que el recién cesado coordinador del servicio, Bernardo Canga, ha ejercido una "muy buena labor" en los últimos años.