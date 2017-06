El Sporting expedienta al central Babin por desobediencia

Gijón, 27 jun (EFE).- El Sporting de Gijón hizo oficial esta tarde la apertura de un expediente disciplinario "por desobediencia" a su jugador Babin, que se encuentra sin permiso del club gijonés con la selección de Martinica, con la que anunció su decisión de disputar el próximo mes de julio la Copa de Oro.

El Sporting no dio permiso a Babin para disputar esa competición, toda vez que Martinica no es una selección reconocida por la FIFA, y sobre todo porque la pasada temporada el jugador regresó lesionado de una concentración con esta selección que además no atendió a la reclamación realizada por los gijoneses para que se hiciesen cargo de los gastos ocasionados por la recuperación del central.

El conjunto gijonés recuerda que en aquella ocasión, en la que Babin si tenía permiso del Sporting, "el jugador regresó con una rotura de grado 2 en el gemelo interno que le mantuvo de baja durante seis semanas periodo durante el cual el club abonó puntualmente su salario en cumplimiento del contrato laboral que les une sin que pudiera contar con sus servicios".

La nota hecha pública por el Sporting añade que "el importe relativo a su salario durante el período de baja fue reclamado a la Liga de Martinica y a la Federación Francesa de Fútbol obteniendo como única respuesta una póliza de un seguro que tan solo cubría los casos de muerte o pérdida de licencia".

En su escrito, el club gijonés recuerda que el 25 de mayo el entonces director deportivo, Nico Rodríguez, hoy cesado, trasladó al jugador y a su representante la negativa del club a que Babin participase en esa competición ya que supondría un considerable retraso a la hora de incorporarse a la pretemporada.

Ante el caso omiso llevado a cabo por el jugador y de su representante, el Sporting remitió sendas comunicaciones a la Liga de Martinica y a la Federación Francesa de Fútbol así como al Comité del Estatuto del Jugador de la FIFA con fechas, 5, 16 y 20 de junio.

Según el Sporting, estas comunicaciones no causaron el efecto pretendido y el jugador insistió en disputar esta competición el club acordó incoar expediente disciplinario por desobediencia y designando instructor al secretario del consejo, el abogado Ramón de Santiago,

Por último, el Sporting "espera y desea que su jugador Babin se incorpore a la pretemporada conforme a la citación que se le ha efectuado" y expresa su "pleno convencimiento de que su profesionalidad y su buen hacer dentro del campo de juego contribuirá a conseguir el objetivo común del ascenso a Primera división".