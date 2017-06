Condenan al Sespa a pagar 16.000 ? por tratamiento de crecimiento a un niño

Oviedo, 28 jun (EFE).- El Juzgado de lo Social número 1 de Oviedo ha condenado al Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) a restituir los gastos de tratamiento con hormona de crecimiento a un niño al que le fue denegado por el comité asesor del Hospital de Cabueñes.

La sentencia, contra la que cabe recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), explica que el niño, nacido en 2000, fue diagnosticado a los 14 años y medio de déficit de crecimiento y que los propios facultativos del Hospital de Cabueñes solicitaron el tratamiento con la hormona.

No obstante, el tratamiento fue denegado por el comité asesor encargado de la aprobación de que ese medicamento fuese sufragado por la sanidad pública.

La madre del menor decidió entonces acudir a la sanidad privada para el tratamiento de su hijo, por el que abonó 16.000 euros.

Durante el tratamiento, el menor siguió acudiendo al servicio de endocrinología del Hospital de Cabueñes para las revisiones.

La sentencia subraya que se trata de "un tratamiento que no es aplicado por la mera voluntad de sus progenitores o en contra del criterio de la sanidad pública, sino que se trata de un tratamiento pautado expresamente por el servicio de endocrinología del Hospital de Cabueñes que, finalmente, no se aplica al haber sido considerado no indicado por el Comité asesor de la hormona del crecimiento".

Además, apunta que, tras la decisión de los padres de acudir al Hospital de Begoña, la sanidad pública siguió realizando al menor analíticas completas y examen de la edad ósea, al menos en cinco revisiones, y dando recomendaciones sobre las dosis a recibir.

De esta manera, "al margen de ese tratamiento privado", el menor "siguió siendo controlado por el servicio que había pautado de déficit de GH y pautado el tratamiento con la hormona del crecimiento".

El fallo concluye que, finalmente, "la aplicación del tratamiento mostró que éste era necesario para solucionar el problema de crecimiento".

Por todo ello, condena al Sespa a restituir a la madre, que ha estado representada por los servicios jurídicos del Defensor del Paciente, los 16.000 euros que costó el tratamiento.