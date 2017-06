El Gobierno afirma seguir trabajando por el consenso sobre música en directo

Oviedo, 28 jun (EFE).- El portavoz del Gobierno regional, Guillermo Martínez, ha afirmado hoy que sigue trabajando a través de "encuentros discretos" con distintos colectivos para avanzar en la búsqueda de un consenso que permita modificar la actual normativa que regula la música en directo en establecimientos hosteleros.

A preguntas de los periodistas tras la reunión del Consejo de Gobierno, Martínez ha recordado que esta problemática afecta a distintos colectivos y que alcanzar un consenso "al cien por ciento" entre todos "no sería posible" dado que existen "posturas muy divergentes".

No obstante, ha señalado que el Ejecutivo "no está parado" en relación con esta cuestión y sigue trabajando "para aproximar posturas" sin que la imposibilidad de alcanzar un consenso absoluto entre las partes pueda interpretarse "como una excusa para no hacer ninguna reforma".

"La ley tenía y tiene un sentido y el cambio se hizo junto al conjunto de actores implicados y ahora también hay que escuchar a todo el mundo", ha apuntado Martínez antes de asegurar que el Gobierno seguirá "con interés" el debate y la votación de las propuestas tramitadas por IU y Podemos en la Junta General del Principado.

La coalición y la formación morada han registrado sendas proposiciones no de ley para equiparar la música enlatada y en directo en locales de hostelería debidamente insonorizados y que se permitan de inmediato espectáculos en vivo en establecimientos que que cuentan con licencia de música amplificada.