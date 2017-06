El Gobierno critica que se niegue en Asturias acuerdo que se busca en España

Oviedo, 28 jun (EFE).- El portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Martínez, ha advertido hoy de la paradoja que supone que a nivel nacional se llame al entendimiento de la izquierda para desalojar a la derecha del poder, mientras que en Asturias Podemos e IU reciben "a portazos" las ofertas de diálogo del PSOE.

En rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, Martínez ha avanzado que, pese a las críticas de ambas formaciones a la nueva propuesta de acuerdo planteada por el Ejecutivo regional, su presidente, Javier Fernández, remitirá esta misma semana su oferta por escrito sobre "asuntos cruciales" para Asturias.

Además, ha incidido en que esa oferta siempre incluyó "corregir" también la "anomalía" de Gijón donde la marca local de Podemos "actúa como sostén de la derecha casquista" y ha defendido que el Gobierno "quiere liderar esa mayoría de izquierdas" y ha jugado "con las cartas boca arriba" por lo que no entiende "esa desconfianza".

Tras cuestionar cómo se puede dar por rechazada una oferta que aún no han recibido, el portavoz ha insistido en que la mayoría de izquierdas existente en la Junta "debe convertirse algún día en una mayoría de acción" y en que el hecho de que esa posibilidad no se haya concretado "no es sólo responsabilidad del Gobierno".

Según Martínez, el Ejecutivo que preside Javier Fernández no piensa "abdicar de su responsabilidad" en la segunda mitad de la legislatura en la que ha garantizado, respecto a un hipotético adelanto electoral, que el Gobierno sigue trabajando "con el mismo impulso del primer día" y con el horizonte del año 2019, en el que concluye la legislatura, para llevar adelante su programa electoral.

Martínez ha asegurado que no se entendería que los grupos de izquierda rechazasen comprometerse con asuntos tan importantes como la cuestión demográfica, la política fiscal y la regeneración democrática, problemas que el Gobierno sigue dispuesto a afrontar sin cometer "la irresponsabilidad" de renunciar a un acuerdo.

"El Gobierno mantiene su responsabilidad clara con los problemas de Asturias, que no van a desaparecer porque los grupos políticos no quieran abordarlos", ha añadido tras asegurar que la respuesta inicial de rechazo de ambos grupos "no desanima" al Ejecutivo

En cuanto a la advertencia de IU de que la aprobación el próximo viernes de la rebaja del impuesto de sucesiones pactada con el PP a cambio de su apoyo presupuestario supone "un punto de inflexión", Martínez ha rechazado que se pueda reprochar a un gobierno que cumpla sus compromisos, tanto los alcanzados con los populares como los incluidos en el pacto de investidura con la coalición.