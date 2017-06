Podemos lleva a Fiscalía actuación de la CUOTA en el geriátrico de Felechosa

Oviedo, 28 jun (EFE).- Podemos trasladará mañana a la Fiscalía Anticorrupción una denuncia contra la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) y el ayuntamiento de Aller por las actuaciones que siguieron para autorizar al Montepío de la Minería la construcción del geriátrico de Felechosa, pieza central de la investigación abierta en el llamado "Caso Hulla".

El secretario general de Podemos, Daniel Ripa, acompañado por la edil de Xente por Ayer Patricia Díaz y del doctor en urbanismo y militante de la formación morada Manuel Carrero tienen previsto acudir a primera hora de mañana a la Fiscalía para trasladar esa denuncia por "presuntos hechos delictivos en materia de urbanismo.

Ripa ya denunció en el pleno de la Junta General del Principado de la semana pasada que la construcción de ese geriátrico no pudo llevarse a cabo sin la connivencia del Consejo de Gobierno, lo que llevó al consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, a advertir al dirigente de Podemos que si creía de verdad que se habían cometido irregularidades desde la CUOTA, que acudiese a la Fiscalía.

En concreto, Ripa había pedido al Ejecutivo que se pronunciase sobre la actuación que siguió la CUOTA para avalar la revisión del Plan general de Ordenación (PGO) de Aller para permitir la construcción de la residencia y eximir a la constructora de la obligación legal de ceder gratuitamente el Ayuntamiento el 10 por ciento del suelo para usos públicos de interés general.

"El Gobierno no fue un convidado de piedra y avaló irregularidades porque, sin una operación urbanística a la carta, la residencia no se podría haber construido", apuntó Ripa, antes de precisar que el suelo sobre el que se levantó era de interés agropecuario y que, aunque la reforma que cambió su uso se llevó a cabo en un tiempo récord, eso no impidió que la obra se iniciase antes y sin tener la perceptiva licencia municipal.

Podemos ha cuestionado también que las obras del geriátrico comenzasen en mayo de 2009, a pesar de que los informes de la CUOTA no se aprobaron hasta abril de 2010 con lo que el proyecto se inició sin que contase con licencia y sin haberse adecuado al PGO.

Desde la formación morada, también barajan posibles "presiones políticas" por parte del exsecretario general del SOMA-FIA-UGT José Ángel Fernández Villa, para que hubiese aprobadas 17 certificaciones de obras antes de darse la licencia municipal.

Desde el Gobierno asturiano, el consejero de Presidencia ha defendido que la CUOTA actuó "con total legalidad" en relación al geriátrico levantado por el Montepío en Felechosa y que así lo ha avalado también el Tribunal Superior de Justicia de Asturias en una sentencia del pasado 15 de mayo relativa al proceso expropiatorio.