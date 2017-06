IU se vuelve hacia Podemos para forzar un giro a la izquierda en el PSOE

Oviedo, 28 jun (EFE).- IU quiere llegar con Podemos a acuerdos en materia de fiscalidad, asuntos sociales o medio ambiente para tratar de forzar un giro a la izquierda del gobierno socialista de Javier González, según ha asegurado hoy el coordinador de la coalición, Ramón Argüelles.

"IU propone una agenda de cambio para que, siendo 14 contra 14 (diputados), obliguemos al Gobierno actual, que se siente cómodo pactando con el PP, a que gire a la izquierda", ha señalado Argüelles en rueda de prensa.

El coordinador de IU se refería así a los 14 diputados que sumarían los nueve diputados de Podemos y los cinco de IU en la Junta General del Principado, donde el PSOE cuenta actualmente con 14 escaños.

Argüelles ha reconocido que aún no han trasladado su propuesta a Podemos y que tampoco se han marcado un horizonte temporal para tratar de cerrar esa agenda política para el cambio hacia la izquierda.

"Somos partidos distintos, pero tenemos confianza en llegar a acuerdos con Podemos", ha afirmado Argüelles, que espera trasladar pronto esta propuesta a la formación morada.

El coordinador de la coalición no descarta acudir a la llamada a la negociación del presidente asturiano, si finalmente se produce, si bien ha advertido de que en IU tienen claro que este Gobierno no tiene ya credibilidad.

"Iremos como gatos escaldados a escuchar lo que diga pero creemos que no va a salir nada de ahí", ha señalado al ser preguntado por la oferta de diálogo a tres bandas que propuso hace una semana Javier Fernández a Podomos y a IU y que Argüelles plantea limitar ahora a estas dos últimas formaciones.

En su opinión, no puede haber un gobierno de izquierdas cuando se pacta la política fiscal con la derecha, ni IU puede seguir dando crédito a un Ejecutivo que en dos años de legislatura no ha dado respuesta a los compromisos del acuerdo de investidura.

Entre ellos, ha citado algunos de los que ha dejado pendientes la dimitida consejera de Infraestructuras, Belén Fernández, como el plan de residuos o la ley de sostenibilidad ambiental.

Para Argüelles, si IU y Podemos llegan a un acuerdo, al PSOE no le va a quedar más remedio que retratarse en la Junta General del Principado ante las propuestas que hagan esas dos formaciones.

No obstante, el secretario de Organización de IU, Alejandro Suárez, ha reconocido que, aunque las relaciones entre IU y Podemos en Asturias no han sido fáciles en los dos últimos años, ha señalado que en política no pueden convertirse en estatuas de sal.

"Si tenemos que sentarnos con Podemos, lo haremos, sobre todo para que este Gobierno no sea la parálisis de Asturias", ha subrayado.