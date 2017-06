IU-Asturias vota mañana para conservar su identidad en próximas elecciones

Oviedo, 29 jun (EFE).- Los 2.200 militantes de IU-Asturias están convocados mañana a un referéndum para mantener su identidad en los comicios autonómicos y municipales de 2019 al margen de la posibilidad de que repita la alianza electoral que llevó a cabo a nivel nacional con Podemos en las últimas elecciones generales.

"¿Estáis de acuerdo en asegurar la identidad y presencia de IU en las elecciones de 2019?" es la pregunta que se hará a las bases de la coalición, cuyos estatutos exigen contar con el voto favorable de la mayoría de los votantes y que la participación supere el 50 por ciento del censo para que el resultado sea vinculante.

La propuesta de mantener la identidad de IU cuenta con el respaldo de la dirección que encabeza Ramón Argüelles, aunque la celebración la consulta tuvo que ser solicitada por 600 afiliados.

Previamente, Argüelles había firmado el pasado mes de abril con el coordinador federal, Alberto Garzón, un documento que planteaba dotar de autonomía a la organización en Asturias para definir sus alianzas electorales de cara a los comicios de 2019, pero que no hacía alusión a la consulta a la militancia asturiana.

Garzón admitió entonces la singularidad de IU en Asturias, la comunidad autónoma donde obtiene sus mejores resultados, pero advirtió de que el proceso de confluencia con Podemos fue aprobado mayoritariamente por la militancia de la coalición en toda España.

De cara al referéndum, un amplio grupo de dirigentes encabezado por el coordinador general, y que incluye al portavoz parlamentario, Gaspar Llamazares, a los otros cuatro diputados autonómicos y a responsables locales y alcaldes, han firmado una carta titulada "Por IU" en la que piden el voto favorable en la consulta de mañana.

"Unirse no es disolverse, no es desaparecer. Unirse es que nuestra voz se amplifica junto a otras, no que enmudezca ante otros. Unirse es dotar de valor a nuestras siglas", señala la misiva que recuerda que el propio Garzón está pidiendo "más visibilidad" para IU "consciente de que la presencia orgánica es imprescindible".

Para los firmantes, sin IU en los procesos electorales "muchas personas se sentirán huérfanas políticamente" dado que sólo se ven representados en sus siglas y "probablemente" sólo votarán si la coalición figura entre las candidaturas por lo que reclaman el sí en la consulta para iniciar una nueva etapa en Asturias que sólo puede hacerse con la coalición en la que la izquierda coopere y progrese.

Así, únicamente el sector minoritario que lidera Telly Lorenzo, la candidata que menos respaldó obtuvo entre los cuatro que optaron a ser coordinador general en la última asamblea, ha rechazado esta consulta y ha anunciado que no participarán o votarán en blanco a lo que consideran "una pantomima".

A juicio de este grupo, la consulta se limita a acudir a las urnas para dirimir diferencias y ver quién pierde o quién gana sin debate ni participación real en la búsqueda del consenso en torno a una cuestión que ya aprobada en las últimas asambleas de IU.

Pese a que Argüelles anunció ayer que a partir de ahora buscarán acuerdos con Podemos para forzar un giro a la izquierda del gobierno socialista de Javier Fernández, las relaciones con la formación morada han sido tensas a lo largo de una legislatura que la coalición abrió firmando un pacto de investidura con el PSOE.

IU había dado ya por amortizado ese acuerdo por los supuestos incumplimientos del Gobierno regional, que pactó el presupuesto de 2017, y en especial tras la abstención a la investidura de Mariano Rajoy decidida por la gestora socialista que presidía Fernández.

El acuerdo alcanzado a nivel federal para constituir Unidos Podemos de cara a las últimas generales tuvo las mayores reticencias internas en la coalición en Asturias donde, además, bajó el respaldo obtenido entre ambas formaciones por separado seis meses antes e IU no logró escaño tras ser relegada al número 3 de la lista.