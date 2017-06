El Real Oviedo y Anquela trabajan en una plantilla con "fichas libres"

Oviedo, 29 jun (EFE).- El responsable de Relaciones Institucionales del Real Oviedo, César Martín, ha confirmado que la secretaría técnica del club está trabajando en la confección de una plantilla "no muy larga", idea que parte del nuevo técnico azul, Juan Antonio Anquela, y que contrasta con el equipo con el que finalizó la temporada Fernando Hierro, con la totalidad de las fichas ocupadas.

"La idea es no tener todas las fichas cubiertas, las planificaciones luego van mandando y las oportunidades de mercado dirán, pero la idea general y lo hablado con el míster es la de no tener una plantilla muy amplia", ha explicado el ex futbolista, parte activa también de la secretaria técnica junto con Ángel Martín González y Joaquín del Olmo.

Martín ha explicado que desde el club se está trabajando "intensamente" en la confección de la plantilla y todo lo que compete al inicio de temporada, ya a la vuelta de la esquina, y ha avanzado que el primer paso que dará el club, tras presentar al técnico y al primer fichaje, Carlos Hernández, será dar cuenta de la situación actual de la plantilla.

"En las próximas horas se emitirá un comunicado aclarando el estado contractual de la plantilla, de todos los casos abiertos. Son épocas en las que se habla mucho de entradas y salidas, y publicaremos el estado actual para evitar entrar en rumores y especulaciones", adelanta el propio Martín, conocedor de que muchos futbolistas acaban contrato en las próximas 24 horas.

Es el caso de jugadores como Esteban, David Fernández, Verdés, Vila, Héctor o Pereira, que terminan contrato el 30 de junio, mientras que el comunicado oficial arrojará luz también sobre las cesiones (Costas, Óscar Gil, Torró, Borja Domínguez, Nando y Carlitos).

En este último apartado parece probable la continuidad de Torró, tal y como manifestó el mediocentro hace unas semanas, que se mostró "a gusto" en Oviedo y predispuesto a que el Real Madrid negociara con los azules, y la de Borja Domínguez, jugador que el club querría tener en propiedad y para ello Fernández podría entrar en la negociación con el Córdoba.

Jugadores con contrato como Erice -apartado del equipo en la última jornada por un incidente con un aficionado- y Michu, cuya lesión parece haberle hecho determinar su retirada definitiva del fútbol, son las otras bajas que vienen sonando desde hace semanas como probables.

Tal y como ha explicado César, el club zanjará la especulación en las próximas horas aclarando la situación de los jugadores en plantilla y continuará comunicado las incorporaciones según se vayan cerrando en los próximos días.