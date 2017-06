Podemos propone aplicar la I+D+I a la lucha contra la contaminación

Avilés, 30 jun (EFE).- El portavoz de Podemos en la Junta General del Principado, Emilio León, ha propuesto hoy que las ayudas a la investigación y a la innovación se destinen también, por ejemplo, a la lucha contra la contaminación de las industrias, y no tanto sólo a lo que resulta, ha dicho, más rentable a algunas empresas.

"Nos encontramos con que hay muchos recursos que se despilfarran, en Asturias hay la riqueza suficiente, hay el capital humano, investigadores de alto nivel, y lo que sucede es que se concentran las ayudas en muy pocas empresas como, Arcelor, por ejemplo, que ya tiene su propio departamento de investigación", ha indicado el portavoz regional de la formación morada.

Esa situación provoca que en Asturias 23 empresas concentren la mayor parte del dinero destinado a la innovación.

"Una innovación que, desgraciadamente, no apunta a resolver problemas como el de la contaminación como la que vivimos en Avilés, donde hay soluciones que se podrían poner en práctica, si no que se dedican a otro tipo de investigaciones más rentables para unos pocos pero no atienden a las necesidades sociales", ha recalcado León.

"Este el principal problema que no ha resuelto ni Francisco Blanco, el dimitido, ni Isaac Pola, el bien llegado", ha indicado en alusión al anterior y actual titular de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo.

Emilio León ha participado esta tarde en Avilés en una asamblea social sobre la I+D+I, junto al secretario general de Podemos Asturias y diputado, Daniel Ripa, y la diputada regional Lorena Gil.

Lorena Gil, portavoz de Podemos en la Comisión de Empleo, Industria y Turismo de la Junta General, ha indicado que el objetivo de esta asamblea sobre investigación, desarrollo e innovación es ser un punto de encuentro para investigadores de la Universidad de Oviedo, personal científico de los centros de investigación de Asturias y personas que trabajan en la industria en torno al I+D+I.

"Pretendemos ser un instrumento para facilitar el debate, porque desde que estamos en las instituciones somos conscientes de que hace falta que se junten todos los agentes sociales que tienen que decir algo en la materia para impulsar determinadas políticas que no se están aplicando en este momento", ha dicho Gil.

De estas asambleas saldrán ideas y propuestas que Podemos llevará a la Junta General del Principado para su debate, teniendo en cuenta, además, que se está elaborando el Plan de Ciencia y Tecnología para el periodo 2018-2022.

Lorena Gil ha dicho que hay muchos temas que hay sobre la mesa en este sector, como la precariedad laboral, la posibilidad de emprender una carrera de investigación desde el sector público, o el problema del éxodo de los jóvenes.