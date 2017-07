Foro urge al Gobierno a aclarar situación del cuartel de G.Civil en Cudillero

Oviedo, 2 jul (EFE).- La senadora de Foro, Rosa Domínguez de Posada, ha instado hoy al Gobierno central a que aclare si contempla el cierre del cuartel de la Guardia Civil en El Pito (Cudillero) o si existe algún convenio con la Fundación Selgas para su rehabilitación.

Domínguez de Posada ha registrado en la Cámara Alta una batería de preguntas sobre las previsiones del Gobierno para el cuartel de la Guardia Civil en El Pito, qué trámites se han realizado entre la Fundación Selgas y el Gobierno y si la Delegación del Gobierno de Asturias ha realizado alguna gestión con relación a este asunto.

Domínguez de Posada indica que también quiere conocer si existe algún estudio en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias para el cierre de cuarteles, y en todo caso, qué cuarteles se cerrarían.

La senadora recuerda que en noviembre de 2015, la Dirección General de la Guardia Civil anunció el cierre de la casa cuartel de El Pito, en el concejo de Cudillero (propiedad de la familia Selgas-Fagalde), donde viven alrededor de 5.000 personas, y dejar sólo abierto el que se encuentra en Soto de Luiña.

"La reordenación de los cuarteles en Asturias no es una idea nueva. En 2012 se planteó el cierre de varias sedes de la zona rural del occidente, pero finalmente no se llevaron a cabo. El estudio para toda la comunidad planteó entonces la supresión de 41 cuarteles por no encontrarse en condiciones adecuadas o por tener una plantilla poco numerosa. De los 68 edificios actuales pasarían a estar operativos tan sólo 27", señala.