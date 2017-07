El PP pide universalizar por ley las escuelas infantiles de 0 a 3 años

Oviedo, 4 jul (EFE).- El PP ha registrado una proposición de ley en la Junta General para su debate en el próximo periodo de sesiones que plantea universalizar con carácter gratuito el periodo de educación infantil de 0 a 3 años, dotado actualmente con 68 centros a través de convenios entre el Principado y los ayuntamientos.

El texto, que hoy ha sido presentado por la presidenta regional del PP, Mercedes Fernández, y el diputado David González Medina, plantea que, de cara al curso 2018/2019, se lleve a cabo una primera fase en la que todas las escuelas infantiles existentes se integrarían en la red pública y sus trabajadores podrían optar a mantener sus puestos a través de un concurso-oposición.

La segunda fase, a aplicar ya en el curso 2019/2020, contemplaría la extensión de la red mediante conciertos con centros privados, como se hace en el resto de etapas educativas, y la tercera plantearía su extensión tanto a pequeños municipios como a parques tecnológicos o polígonos industriales recurriendo también si es necesario a la figura de los conciertos.

En el caso de los concejos rurales, el PP plantea aplicar en Asturias una iniciativa similar a la desarrollada en Galicia con las denominadas 'casas nido' de forma que se puedan habilitar hogares en los que implantar una escuela infantil para un máximo de cinco niños.

Según la líder del PP, que ha cifrado en algo más de veinte millones de euros el coste de la implantación de esta red -"una cifra perfectamente asumible", ha apuntado-, el desarrollo de las escuelas infantiles constituye "una asignatura pendiente" en una región con las mayores tasas de envejecimiento de España.

"No se puede mantener el discurso del envejecimiento y no articular medidas para que Asturias se rejuvenezca con medidas como la atención gratuita a niños de 0 a 3 años, es un discurso hipócrita y no realista que no da soluciones a las familias", ha añadido.

Fernández ha recordado que hay padres que pagan hasta más de 300 euros por la asistencia de un niño de un año a una escuela infantil lo que constituye "un disparate y una falta de equidad social que genera un desequilibrio inasumible" dado que supone una cantidad superior a la que se abona por matricularse en una Ingeniería.

"Tenemos que poner alfombra roja a los niños que no tenemos, pero en los temas que no interesa sacar pecho, la izquierda calla y oculta, la transparencia decae y la opacidad reina", ha señalado Fernández, que se ha mostrado convencida de que el resto de grupos parlamentarios asumirán el planteamiento del PP en esta materia.

Por su parte, González Medina ha recordado que sólo el 15 por ciento de los niños de 0 a 3 años están matriculados en Asturias, "el peor dato de España", lo que constata que el modelo de convenios con los ayuntamiento iniciado en 2002 "ha colapsado".