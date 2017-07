IU exige una "transición y reconversión justas" para comarcas mineras

Zaragoza, 5 jul (EFE).- El coordinador general de Izquierda Unida en Aragón, Álvaro Sanz, ha asegurado hoy que su formación exige "una transición y reconversión justas" para las comarcas mineras, de manera que su realidad económica "sea viable" y se pueda garantizar "el futuro" de sus habitantes.

Así lo ha expresado Sanz en una rueda de prensa junto a la responsable de Estrategias para el Conflicto de IU, Sira Rego, la alcaldesa de Andorra (Teruel), Sofía Ciércoles, y el secretario de Convergencia de IU Asturias, Jaime Gareth Flórez, en el marco de una jornada estatal del partido sobre el futuro de estas cuencas.

"En este momento no se puede aceptar, de ninguna manera, que sin una transición justa en esas zonas se desmantele la actividad productiva y nos encontremos con problemas serios para garantizar el futuro de estas comarcas", ha declarado el responsable de IU en Aragón.

Del mismo modo, Rego ha enfatizado "la necesidad" de atender "las cuestiones territoriales y económicas que afectan a muchísimos sectores de las cuencas mineras", un propósito para el que ha esgrimido la realización de una auditoría del uso de los fondos destinados a ellas y la búsqueda de alternativas energéticas.

"Planteamos un mapa de transición energética y un modelo de energía realmente sustentable y que obedezca a las necesidades de la mayoría social del país y no del oligopolio", ha argumentado.

Por su parte, Sanz ha acusado al PP y al PSOE de ser los "responsables" de la situación en las cuencas mineras, donde "las multinacionales que vertebran buena parte de su economía cambian sus planes, se van y no dejan nada", en referencia al reciente anuncio del cierre en 2020 de la central térmica de Andorra por parte de Enel, su empresa titular.

"No queremos perder este tren, ahora mismo no es el momento adecuado de cerrar la central porque no tenemos tiempo material de sobrevivir y buscar un futuro, a no ser que tengamos el respaldo de otras instituciones, como el Gobierno de Aragón o el Gobierno central", ha manifestado la alcaldesa de la localidad turolense.

Ciércoles ha lamentado que el Ejecutivo autonómico no se haya puesto en contacto con el Ayuntamiento de Andorra "para trabajar juntos" en la búsqueda de empresas que inviertan en el territorio, ya que, en su opinión, "un Ayuntamiento pequeñito no puede traerlas sin el apoyo de las instituciones que están por encima de nosotros".

Además, la responsable municipal ha asegurado que se enteró por los medios de comunicación del interés de una empresa por desembolsar 13 millones de euros en la zona y crear 35 puestos de trabajo.