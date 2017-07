El PP cree que los juegos diabólicos de la izquierda se quedarán en guirigay

Avilés, 6 jul (EFE).- La presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, ha declarado hoy en Avilés que el Principado "es una cosa muy seria como para asistir de forma pasiva a los juegos diabólicos del año pasado entre los partidos de la izquierda", que cree que en esta nueva ocasión se quedarán en un "guirigay".

La presidenta regional se ha referido así a los nuevos intentos de acercamiento de los grupos de la izquierda con el Gobierno regional y el escenario que ello comportó el pasado año en el ámbito de la negociación de los presupuestos regionales.

"Nosotros, este guirigay ya lo vivimos en varias ocasiones, pero de guirigay no pasa", ha indicado.

Fernández ha recordado que el PP se ofreció el pasado año "desde momento cero" para negociar unos presupuestos para Asturias "porque parece que es bueno que el principal partido de la oposición tenga interlocución con quien gobierna, de momento, con sólo catorce escaños, que es el PSOE, para tejer acuerdos".

"Eso es lo que nos pide el sentido común y la lealtad institucional que queremos siempre tener presentes", ha indicado la presidenta y portavoz parlamentaria, que se ha referido también al "desprecio de meses" que sufrió el PP con la mano tendida a ese diálogo.

"Mientras tanto, tonteaban las izquierdas y de ese tonteo sucedió que Gaspar Llamazares fue desautorizado por los suyos, que a mí me daría hasta un poco de apuro porque ha estado negociando en nombre de no se sabe quién no se sabe qué", ha subrayado.

En cuando a los diputados de Podemos, ha señalado que "juegan permanente porque entienden la política como un juego y Asturias y los intereses de los asturianos son una cosa muy seria".

"Porque somos gente muy seria, porque los desprecios fueron de tal naturaleza y tan prolongados en el tiempo que cualquiera hubiese dado un portazo si no tuviésemos a Asturias como objetivo primordial", ha declarado Mercedes Fernández.