Alonso: Me voy con buenas sensaciones, a ver si logramos puntos

Spielberg , 8 jul .- El español Fernando Alonso (McLaren-Honda), que arrancará duodécimo este domingo en el Gran Premio de Austria, el noveno del Mundial de Fórmula Uno, declaró en el Red Bull Ring que se va "con buenas sensaciones" y que, a pesar de que "será durillo" intentará entrar de nuevo en los puntos.

"Me voy con buenas sensaciones. La verdad es que hemos dado vueltas muy buenas. Hemos sacado todo el partido al coche, seguramente no había más que exprimir y me quedo con muy buenas sensaciones, en cuanto a preparación y conducción", explico el doble campeón mundial asturiano (2005 y 2006, con Renault) este sábado en el circuito de Spielberg.

"Ayer por la noche me dijeron que había un problema y se había roto la 'especificación 3' y volvimos al motor de Bakú; por eso digo que una de las mejores de todo el año, lo repito siempre, pero es verdad y me voy encantado de cómo salen las cosas en lo personal", indicó Alonso en su comparecencia antes las televisiones.

"En la Q1 (primera ronda) tuvimos un problema, que era que pasaba menos gasolina y el segundo intento en la Q1 hubo un poco de pánico, pero cambiamos unas cosas en el volante y volvimos a la normalidad", explicó.

Preguntado acerca de si, arrancando duodécimo podría aspirar a puntuar de nuevo, después de haber logrado hace dos domingos en Baku, la capital azerbaiyana, los dos primeros puntos del año para McLaren, saliendo desde atrás del todo, Fernando indicó: "Las posiciones son las esperadas, entre el ocho y el doce tenemos que estar".

"A ver si, ya que en Baku cogimos puntos saliendo últimos, a ver si lo logramos saliendo el doce. Pero vamos, va a ser una carrera 'durilla'", indicó Alonso este sábado en el circuito de Spielberg después de la calificación.