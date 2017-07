Foro critica el rechazo del Principado a techo de gasto y objetivo de déficit

Oviedo, 9 jul (EFE).- La presidenta de Foro, Cristina Coto, ha criticado hoy los "virajes políticos" del Principado sobre los objetivos de déficit y ha pedido la comparecencia de la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo para que explique "por qué es bueno votar contra el techo de gasto y dejar a España sin presupuesto y en cambio era malo que Asturias se quedara sin el suyo".

En un comunicado, Coto ha señalado que el Ejecutivo autonómico votó en contra de los nuevos objetivos de déficit tras apoyarlos en diciembre y anunciar su apoyo a todo el cuadro macro-económico del Gobierno central (déficit, techo de gasto y objetivos de crecimiento).

Además, ha incidido en que los nuevos objetivos de déficit elevan en una décima las previsiones iniciales, situándolo en el -0,4% del PIB en 2018 y en el -0,1% del PIB en 2019, lo que hace "mas inexplicable" el voto negativo del Principado, "que solo se entiende en el contexto de un Javier Fernández 'preso' de las ordenes de Pedro Sánchez".

Asimismo, subraya que el acuerdo sobre el 'techo de gasto', que recoge el límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado para 2018, no ha sufrido ninguna variación respecto del que se aprobó en el pasado día 3 de julio y asciende a 119.834 millones de euros, 1.497 millones más que en 2017.

Con esta redistribución dentro del conjunto de las Administraciones Públicas, el objetivo global de déficit para 2018 seguirá siendo del -2,2% del PIB, "y esto es importante porque permitirá salir del Procedimiento de Déficit Excesivo y seguir avanzando hacia el equilibrio presupuestario y la sostenibilidad de las finanzas públicas", señala la dirigente forista.

El pasado mes de mayo, advierte, la Comisión Europea recomendó a España aumentar la eficiencia en su gasto público y la mantuvo bajo las medidas correctivas de este procedimiento de déficit excesivo, que se estableció en aplicación de la normativa comunitaria cuyo objetivo es que todos los estados miembros mantengan un equilibrio presupuestario y macroeconómico.

A su juicio, el cambio de postura del PSOE "es una irresponsabilidad que no tiene ninguna justificación" y aprobar una resolución como ha hecho este partido que rechaza la senda del déficit alegando que se consolida "un Estado social mínimo" sólo refleja "un escoramiento hacia el radicalismo que perjudica a todos".

"El Gobierno de Fernández subordina el interés de Asturias a la jerga destructiva del 'no es no' de Pedro Sánchez porque este acuerdo es el paso previo para la aprobación de los Presupuestos del Estado de 2018, algo que no le interesa porque paralizaría los compromisos presupuestarios adquiridos para Asturias por Foro con el PP", ha añadido.