Bergantiños: "Ahora mismo soy más útil saliendo del Deportivo"

A Coruña, 11 jul (EFE).- Álex Bergantiños, centrocampista del Deportivo, ha asegurado este martes que ha tomado la decisión de salir del club gallego cedido al Sporting Gijón tras ampliar un año su contrato.

El jugador argumentó que se siente "más útil" saliendo de la plantilla blanquiazul para afrontar un reto en otro equipo que le da "la oportunidad de ser alguien importante".

Bergantiños compareció en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Abegondo junto al presidente del equipo, Tino Fernández, y con la presencia de varios compañeros en las butacas de los periodistas.

"El Deportivo me lo ha dado todo, pero ahora mismo creo que soy más útil saliendo. Hay una gran plantilla, el equipo está creciendo, en mi posición hay cuatro jugadores espectaculares, y es mejor dar un paso a un lado. Nos conviene a todas las partes. Luego veremos lo que depara el futuro", comentó el centrocampista sobre su marcha.

El jugador coruñés, quien dejó claro que "nadie" le ha "empujado a salir", afirmó que el Sporting de Gijón le ha "ofrecido un proyecto interesante" y por eso se ha decantado por esa opción en lugar de aceptar otras propuestas de la categoría de plata y del extranjero.

En este sentido reconoció que las llamadas de Miguel Torrecilla, director deportivo del club asturiano, y de Paco Herrera, su entrenador, fueron importantes a la hora de decidirse.

"Me gusta disfrutar del día a día y allí me dan la oportunidad de ser alguien importante. Salió alguna cosa del extranjero que no me convenció y otras de Segunda. Torrecilla y Herrera me han llamado todo el verano para convencerme, tendré a la familia cerca y estaré en una ciudad similar a Coruña, pequeña, accesible. Es la mejor opción", declaró.

El centrocampista también indicó que ha "tenido el privilegio de estar seis años en el equipo" de su "vida" y, de cara al futuro, se brindó para "ayudar" en todo lo que se le "necesite", si bien por ahora solo piensa en seguir jugando al fútbol "mientras el cuerpo aguante".

Bergantiños recibió los elogios del presidente del Deportivo, Tino Fernández, quien aseguró que se va "una persona de referencia para el deportivismo, hecho en casa, una referencia para todos, para niños y adultos".

"El contrato se ha ampliado un año e inicia una cesión en un gran club de España, el Sporting, que va a luchar por ascender y se refuerza por uno de los mejores jugadores con que se puede reforzar y uno de los mejores de la categoría. Ojalá consiga el objetivo y el Sporting pueda volver a disputar esos medios derbis con el Dépor", deseó el dirigente.

Fernández reconoció que "es muy importante la pérdida" porque Álex Bergantiños "no es fácil de sustituir" en la plantilla, si bien se mostró "seguro de que otros darán el paso".

Además, el presidente blanquiazul se mostró convencido de que el jugador "va a estar más tiempo en el Deportivo" que él.