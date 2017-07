Fernández ve factible sacar adelante leyes pactadas por IU y Podemos

Oviedo, 11 jul (EFE).- El presidente del Principado, Javier Fernández, ve asumible apoyar leyes pactadas por Izquierda Unida y Podemos siempre y cuando no desnaturalicen el programa electoral socialista.

"Si IU y Podemos (...) pactan entre ellos un acuerdo que es asumible y que no desnaturalice el programa electoral con el me presenté, no me parecería mal", ha afirmado hoy el presidente asturiano.

El jefe del Ejecutivo regional se refería así a la estrategia planteada desde IU para que esta formación pacte con Podemos una serie de proposiciones de ley para tramitar conjuntamente en el parlamento regional con el fin de forzar un giro a la izquierda de los socialistas.

Durante la inauguración de la nueva sede de la Federación Socialista Asturiana, Javier Fernández ha recordado que desde que se inició la legislatura ha "instado en sede parlamentaria una y otra vez a que la mayoría política se convirtiera en una mayoría parlamentaria".

Esa demanda la ha trasladado ahora por escrito a IU y Podemos, según ha recordado Fernández, que ha incidido en que le gustaría que desde la izquierda fuesen capaces de "sacar adelante algunas leyes que todos queremos, y que están paralizadas porque no hemos sido capaces de poner en marcha", y para buscar unos nuevos presupuestos.

Podemos e IU no han respondido aún a la oferta de diálogo que les hizo llegar por carta el presidente del Principado, según ha asegurado hoy el portavoz del Gobierno, Guillermo Martínez, que ha calificado de "hipócrita" la actitud que mantienen estas dos fuerzas políticas a la hora de abordar posibles acuerdos con el PSOE.

"Es hipócrita reclamar entendimiento entre las fuerzas políticas de izquierda en el conjunto estatal y no querer abordarlo en la comunidad autónoma, si así fuera", ha señalado el portavoz del Gobierno y consejero de Presidencia.