Johannesson: "Siempre quise seguir en el Oviedo pese a las ofertas"

Oviedo, 11 jul (EFE).- El defensa del Real Oviedo Diegui Johannesson, que acaba de ampliar su vinculación con el club hasta 2019, ha reconocido estar "muy contento" en el inicio de pretemporada y ha explicado que, pese a tener ofertas, siempre tuvo "muy claro" que quería seguir en el conjunto azul."Tuve alguna otra opción pero desde el primer momento tenía claro que quería continuar en el Oviedo, y fue todo muy sencillo porque ni yo ni el club pusimos ningún problema", ha explicado el internacional islandés.Para Diegui, que debutó con el primer equipo de mano de Sergio Egea en la temporada 2014/2015, ser el único asturiano de la plantilla junto con Saúl Berjón es una "responsabilidad", pero confía en que alguno de los jugadores del filial que hacen pretemporada con la primera plantilla siga sus pasos."Ojalá alguno de los jugadores del filial se pueda quedar en el primer equipo, como hice yo en su día. No soy un símbolo de nada, pero es verdad que tras años de trabajo y esfuerzo en el filial me llegó la oportunidad", comenta el joven jugador.El defensa, único lateral derecho de la plantilla pro el momento, está seguro de que "vendrá alguien muy bueno" con quien competir el puesto, y no se pone objetivos que no sean "colectivos" ya que, explica, lo único importante es llegar al primer partido "lo más fuertes posible" e "ir viendo".Respecto al nuevo técnico, el jienense Juan Antonio Anquela, Diegui ya ha dejado clara su admiración, sobre todo después de que el entrenador azul les arengara desde el primer día de pretemporada con una charla de lo más "motivadora"."El míster tiene muy buena pinta. No me fijo mucho en él entrenando, porque me centro en la pelota y en cómo se desarrolla el entreno, pero ya el primer día se mostró motivador con nosotros, le veo con muchas ganas", confiesa Johannesson.Los azules, que se han ejercitado a primera hora de la mañana, harán lo propio en la sesión vespertina de la tarde (18.00 horas), donde el balón adquiere aún más protagonismo, y mantendrán las dobles sesiones de trabajo hasta el viernes.