Chesús Yuste se mira en el espejo de Petros Márkaris para contar la crisis

Gijón, 12 jul (EFE).- El escritor zaragozano y político de la Chunta Aragonesista Chesús Yuste ha asegurado tener como referente al narrador turco Petros Márkaris al escribir "Asesinato en el Congreso" como un relato de la crisis económica, social y moral de España.

Yuste, que hoy ha presentado el libro en la Semana Negra de Gijón, ha dicho haberse inspirado en la realidad del día a día del Congreso, donde fue diputado de noviembre de 2011 a julio de 2014, y en el estilo de Márkaris para contar la crisis.

Como en las obras sobre la crisis de Grecia protagonizadas por el comisario Jaritos, la novela de Yuste también tiene un policía, Robles, que tiene vida personal privada, y un "justiciero" que en este caso se venga denigrando a los políticos.

"Lo que no tiene son los recorridos del comisario Robles por las calles de Madrid, como los de Jaritos en Atenas, tan característicos de las novelas de Márkaris", ha dicho Yuste.

"Asesinato en el Congreso", tiene reminiscencias de "Asesinato en el Comité Central", de Vázquez Montalbán, pero a diferencia de este clásico del genero negro en español no se escribió por "venganza".

"Montalbán se vengó de Santiago Carrillo matándolo en su libro, yo no me quiero vengar de nadie, aunque haber matado al vicepresidente del Congreso me ha servido para venir a la Semana Negra", ha dicho.

Yuste narra el asesinato de un alto cargo del PP en medio de un "desmesurado" despliegue policial en torno al Congreso que fue rodeado por manifestantes del 15-M, y la investigación del caso realizada por una diputada y un periodista.

El comisario Robles, malhumorado por las presiones políticas que tiene que soportar, comienza a desentrañar el caso a partir de las claves que le dan el periodista y la diputada que investigaron por su cuenta.

El caso se complica con la irrupción de un "vengador justiciero", que oculto tras una máscara con una letra V, de Vendetta, agrede y denigra a personalidades de la política y la economía a quienes considera responsables de la crisis.

Yuste ha asegurado que en el Congreso ocurren hechos "inverosímiles" de los que da cuenta en la novela y que los personajes políticos "son fácilmente reconocibles" aunque sus nombres reales fueron cambiados por otros ficticios.

El libro narra también la "vorágine" que se vive en el Congreso de los Diputados día a día, y que no se ve porque solo salen a la luz las sesiones plenarias y las intervenciones, pero hay un trabajo muy intenso detrás, ha explicado.