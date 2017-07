Roberto Suárez y Eduardo Regis toman el mando en El Requexón

Oviedo, 13 jul (EFE).- El Real Oviedo ha hecho público su organigrama de cantera para la temporada 2017/2018, cuadro técnico en el que destaca la salida Rober Robles como Responsable de Fútbol Formativo y Metodología del club, tareas que pasan a manos del ex jugador mexicano Eduardo Rergis y del ex futbolista carbayón Roberto Suárez.

Los primeros cambios en el organigrama ya se dejaron ver en El Requexón el pasado martes, fecha elegida por el club para dar inicio a la pretemporada del filial y para confirmar la primera de las bajas: la salida de Luis Arturo, apuesta de Robles para entrenar al Vetusta, y la llegada al banquillo de Javier Rozada.

La llegada de Rozada supuso la vuelta del capitán Emilio Morilla, descartado hacía unas semanas, y del delantero David González, cedido en el Caudal Deportivo, lo que hacía pensar que la salida del responsable de la cantera sería inminente.

El club deja así El Requexón en manos de dos ex futbolistas, el ex internacional mexicano Eduardo Rergis, quien se encargará del fútbol formativo de las categorías inferiores, y el ex futbolista y segundo entrenador del CD Lealtad la temporada pasada, Roberto Suárez, futbolista carbayón en la década de los noventa.

El resto del organigrama del fútbol base lo completan Jose Manuel Fernández Silva al frente del Departamento Administrativo y Federativo, Sergio Segura como responsable de la formación de porteros, y Alfonso Velasco como coordinador de fútbol sala.

El resto de cargos los ocuparán Gabri Piquero (Área de audiovisuales), Alberto Martínez (Área de formación física) e Iván Casquero (Área de readaptación), mientras que aún está por determinar quién se hará cargo de las áreas de captación y de desarrollo personal y apoyo al jugador.