El aumento de la vegetación reduce los daños por avalanchas en las montañas

Oviedo, 14 jul (EFE).- Una investigación liderada por la Universidad de Oviedo ha constatado que el aumento de la vegetación en el Macizo Asturiano se ha traducido en un descenso de los daños causados por avalanchas en los dos últimos siglos.

El trabajo, publicado en la revista "Global and Planetary Change", analiza la evolución de los daños por aludes en esta zona, que incluye las montañas asturiana, leonesa y el sector occidental de la montaña cántabra.

Los resultados demuestran que los daños producidos por avalanchas han ido reduciéndose desde 1950 debido a los cambios en la vegetación, según indica una nota de prensa de la Universidad de Oviedo.

El estudio revela que los daños personales y materiales causados por avalanchas fueron muy elevados a finales del siglo XIX, momento en el que el Macizo Asturiano estuvo sometido a una gran desforestación por el aumento demográfico, el pastoreo y la desamortización de los montes públicos.

La recuperación de la vegetación se produjo a partir del siglo XX con el abandono de las actividades agropecuarias en el entorno rural y la reducción de la utilización de madera autóctona para el entibado en el sector de la minería.

El estudio reconoce también los efectos negativos de estos cambios en la vegetación, como el aumento del riesgo de incendios o la pérdida del valor paisajístico.

Por ello, recomienda la búsqueda de un equilibrio que combine actividades rurales tradicionales con la conservación del "bosque protector".

La investigación, titulada "Reforestation and land use change as drivers for a decrease of avalanche damage in mid-latitude mountains (NW Spain)", ha sido realizada por un equipo multidisciplinar liderado por la investigadora de la Universidad de Oviedo Cristina García-Hernández.

En ella también han participado el geógrafo Jesús Ruiz-Fernández y la matemática Covadonga Sánchez, ambos de la institución académica asturiana, junto con tres investigadores del Instituto de Geografía de la Universidad de Lisboa.