Dictamen de las listas de espera culpa a Blanco y Del Busto de mala gestión

Oviedo, 14 jul (EFE).- El dictamen sobre el que deberá pronunciarse la comisión parlamentaria que ha investigado durante el último año y medio la gestión de las listas de espera en la sanidad asturiana culpa de falta de transparencia al anterior consejero de Sanidad, Faustino Blanco, y de falta de celeridad al actual, Francisco del Busto.

En concreto, esta propuesta de dictamen responsabiliza políticamente al anterior consejero de Sanidad, Faustino Blanco, y al entonces gerente del Servicio de Salud del Principado (SESPA), Tácito Suárez, del parón informativo sobre listas de espera entre junio de 2014 y octubre de 2015, periodo en el que dejaron de publicarse.

Como actuales gerentes, responsabiliza al actual consejero, Francisco del Busto, y al gerente del SESPA, José Ramón Riera, de las alteraciones de las listas sanitarias, de su maquillaje telefónico, de la no publicación de la lista estructural y de las derivaciones quirúrgicas "en tanto no pongan solución" a lo que se plantea en el dictamen.

Las responsabilidades políticas acaparan cuatro de las 28 páginas del informe final, que no se prevé votar hasta el 13 de septiembre y, en principio, sin el respaldo del grupo socialista a ese apartado, aunque el PSOE aún no tiene decidido su voto, según la diputada Carmen Eva Pérez.

El dictamen ha sido trasladado hoy a la comisión por su presidente, Andrés Fernández Vilanova, de Podemos, que ha asegurado que hoy es un día de celebración para los 120.000 asturianos que están en lista de espera por el alto nivel de consenso alcanzado, tanto a la hora de pedir responsabilidades políticas, como de plantear una serie de recomendaciones que permitan mejorar el sistema sanitario actual.

El presidente de la comisión ha restado también importancia a los reparos técnicos que los servicios jurídicos han hecho al texto presentado hoy porque no afectará al contenido ni a los responsables políticos sobre los que se pone el acento.

En concreto, se señala que si Faustino Blanco y Tácito Suárez dejaron de publicar las listas de espera durante 16 meses no fue por motivos técnicos, derivados del trasladado del Hospital Central o de la huelga vivida en la sanidad pública, sino "simple y llanamente por la inconveniencia política de publicar unos datos que no eran favorables al Gobierno".

En el caso de Del Busto y Riera, el dictamen critica que las listas de espera que publican no son completas ni cumplen la normativa en materia de transparencia, porque omiten datos disponibles en todo momento en los sistemas informáticos del SESPA, y que si no se publica la lista quirúrgica no estructural podría ser porque se esté maquillando para pasar pacientes que no quieren ser derivados a otros hospital a una lista oculta.

El dictamen reconoce que la comisión tampoco pudo demostrar la existencia de otros tipos de maquillaje, como la puesta a cero por problemas de agenda o caducidad de los preoperatorios, pero que "estos supuestos tampoco pueden ser descartados".

Para la portavoz socialista en la comisión no se entiende que el dictamen pida responsabilidades políticas a dos consejeros de sanidad y dos gerentes del SESPA cuando tras 99 comparecencias y el estudio de miles de folios no se pudo demostrar la existencia de una sola irregularidad en la gestión de estas listas.

Para Fernández Vilanova, sin embargo, la posición del PSOE contrasta con el consenso alcanzado por el resto de grupos y demuestra que, pese a sus ofertas de diálogo, "es imposible hablar con un partido que sigue instalado en el negacionismo".

En el lado contrario se ha situado IU, ya que su portavoz parlamentario, Gaspar Llamazares, ha asegurado que el acuerdo alcanzado con Podemos sobre las listas sanitarias supone un buen paso para la izquierda y para que ambas formaciones puedan alcanzar en septiembre un acuerdo en materia social y de transparencia que obligue a los socialistas a dar un giro a la izquierda.

Desde el PP, Foro y Ciudadanos, sus portavoces han dado también validez a los trabajos desempeñados por esta comisión y han mostrado su satisfacción por las conclusiones alcanzadas.

Además de las responsabilidades políticas, que ocupan cuatro de las 28 páginas de este informe, se plantean numerosas recomendaciones como la potenciación de la atención primaria o una mayor coordinación entre ésta y la asistencia especializada.

Los trabajos de la comisión, que quedó constituida en febrero del pasado año, no finalizarán hasta que en septiembre se vote el dictamen y éste sea llevado al pleno de la Junta General del Principado.