La Universidad de Oviedo y Axalta firman un convenio para una nueva Cátedra

Oviedo, 17 jul (EFE).- La Universidad de Oviedo y la empresa Axalta Coating Systems Spain han firmado hoy un convenio para la constitución de la Cátedra Axalta destinada a favorecer la proyección internacional de la institución académica asturiana.

El convenio incluye la colaboración para conseguir que la Facultad de Economía y Empresa obtenga la acreditación de The Association to Advance Collegiate Schools of Bussiness, que solo poseen dos universidades españolas: la Universidad Carlos III de Madrid y la Pompeu Fabra de Barcelona.

El acuerdo también permitirá la programación y realización de eventos que reúnan a profesores de la institución académica y de otros países.

La Cátedra Axalta de la Universidad trabajará también en el asesoramiento y apoyo para el desarrollo y puesta en marcha de proyectos internacionales, a través de programas promovidos por la institución académica, y en particular aquellos que desarrolle la Facultad de Economía y Empresa.

La Universidad y Axalta podrán participar en proyectos relacionados con la formación y la empleabilidad, la investigación y la innovación, y la divulgación y transferencia.

A la presentación del convenio han asistido el rector de la Universidad de Oviedo, Santiago García, el director de recursos humanos de Axalta para España, Portugal e Italia, Juan Antonio Rodríguez Martín, así como su homólogo en Europa, Oriente Medio y África, Kolja Hosch, y el decano de la Facultad de Economía y Empresa, Julio Tascón.