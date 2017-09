La Fundación Princesa amplía las actividades del programa "Toma la Palabra"

Oviedo, 14 sep (EFE).- El programa "Toma la Palabra", con el que la Fundación Princesa de Asturias acerca los galardonados a los escolares, ampliará este año de tres a cuatro el número de actividades, que estarán protagonizadas por "Les Luthiers", William Kentridge, "The Hispanic Society of America" y los "All Blacks".

Esta iniciativa se trata de un programa cultural para centros educativos, orientado a alumnos de primaria, secundaria y bachillerato, que pretende acercar los Premios Princesa de Asturias a los estudiantes de la región.

Hasta el momento, se han sumado a ella 4.000 alumnos de 360 centros educativos asturianos, aunque la presidenta de la Fundación Princesa de Asturias, Teresa Sanjurjo, ha señalado que para este curso esperan aumentar las cifras de los anteriores, debido a la demanda y el interés mostrado por diversos centros.

Los protagonistas del programa serán el grupo argentino de música y humor "Les Luthiers" (Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades), el polifacético creador sudafricano William Kentridge (Artes), la institución cultural Hispanic Society of America (HSA) (Cooperación Internacional) y la selección masculina de rugby de Nueva Zelanda (Deportes), conocida como los "All Blacks".

En el caso de "Les Luthiers", la actividad, denominada "Inventario", irá dirigida a alumnos de educación primaria, a los que se les animará a jugar con el lenguaje, inventando palabras nuevas o dándole otros significados a las ya existentes.

Además, construirán unas pajaritas de cartón, elemento representativo de "Les Luthiers", en las que escribirán las palabras que hayan escogido para la actividad, que finalizará con un encuentro entre los galardonados y una selección de estudiantes.

La segunda actividad, "Kentridge Infinito", dedicada a William Kentridge, está orientada para alumnos de secundaria y bachillerato, y estará relacionada con los dibujos animados y la animación.

Los participantes deberán crear tiras de doce elementos que generen la ilusión del movimiento en el zoótropo, y en el caso de los estudiantes del bachillerato de arte estará bajo la tutela de la artista asturiana Cristina Busto.

Al igual que en el caso de "Inventario", "Kentridge Infinito" concluirá con una reunión entre el artista y una selección de estudiantes.

Otra de estas actividades, "Los Viajes de Huntington", estará dedicada a "The Hispanic Society of America", y en ella, los alumnos de secundaria y bachillerato, serán asesores del fundador de la misma, Archer Milton Huntington, durante sus viajes.

Para ello, los alumnos recopilarán objetos de gran interés histórico y artístico, como un mapa de viajes de Américo Vespucio, un cuadro de Sorolla o un misal tarraconense, entre otros.

La última actividad, "Small Blacks", versará sobre los "All Blacks", y para ella, alumnos de quinto y sexto de primaria y educación secundaria contarán con un instructor que les enseñará las reglas y valores de este deporte.

Además, realizarán un trabajo bajo el título "Me comprometo a" en el que deberán aplicar los valores del rubgy a otros ámbitos de la vida.

A esta iniciativa se han sumado las jugadoras profesionales Patricia García y Berta García, y concluirá con un encuentro entre los "All Blacks" y un grupo de estudiantes.

Sanjurjo ha explicado que el plazo de entrega de trabajos será la primera semana de octubre, variando el día en función de la actividad en la que se participe, y ha señalado que hay centros que llevan trabajando en su proyecto "varios meses".

También ha reconocido que las anteriores experiencias con este programa han sido "muy buenas", ya que los galardonados que han participado se han llevado un impacto muy positivo de estos encuentros con los estudiantes, llegando incluso a emocionarse en algunos casos.

Por último, ha querido agradecer a los centros educativos su implicación con la iniciativa, ya que supone un trabajo extra para los docentes, en un momento "complicado" como es el inicio del curso.