14 de septiembre de 2017

Oviedo (EFE).- El exconsejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre, condenado a seis años de prisión en el juicio del "caso Marea", ha afirmado que, pese a que pudo cometer "errores", jamás adoptó una decisión "injusta, ilegal o irregular", y ha asegurado que nunca se apropió de dinero público ni recibió dinero privado ni regalos. (Ov4039)

CASO MAREA

Gobierno: El interés público no lo defiende Podemos si no la Fiscalía

Oviedo (EFE).- El consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, ha advertido hoy a Podemos de que, pese a estar personado como acusación particular en el caso Marea, el interés público "afortunadamente" lo defiende la Fiscalía y no la formación morada, a la que ha acusado de utilizar los argumentos de los condenados. (ov4031)

CASO MAREA

La 'vistilla' para estudiar ingreso en prisión de condenados, el día 25

Oviedo (EFE).- La Audiencia Provincial celebrará el próximo 25 de septiembre a las 10:00 horas la audiencia prevista en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para decidir sobre la situación personal de los condenados por el Caso Marea, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA). (ov4033)

PLENO JUNTA

Asturias rechazará que al negociar la financiación se contemple perder fondos

Oviedo (EFE).- El Gobierno rechazará que en la futura negociación de la financiación autonómica se contemple la posibilidad de eliminar el principio de 'status quo' aplicado hasta ahora y que impedía que el nuevo modelo a aplicar supusiera perder fondos para ninguna comunidad respecto a los que venía percibiendo. (ov4022)

MINERÍA CARBÓN

Detenido en Madrid el empresario Rodolfo Cachero para su ingreso en prisión

Oviedo (EFE).- La Policía Nacional ha detenido hoy en Madrid al empresario minero Rodolfo Cachero, sobre el que pesaba una orden de detención e ingreso en prisión para cumplir una condena de dos años y medio por varios delitos fiscales, han confirmado a Efe fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Asturias. (zy4172)

PLENO JUNTA

Lastra admite problemas con la superación de límites contaminantes en Gijón

Oviedo (EFE).- El consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Fernando Lastra, ha admitido hoy la existencia de "problemas" con la reiterada superación de los límites fijados para la presencia en el aire de partículas en suspensión en la zona del Lauredal, en Gijón.

(ov4010)

EMPLEO INFORME

Regiolab advierte de un mercado laboral dual con más paro en concejos mineros

Oviedo (EFE).- El Laboratorio de Análisis Económico Regional "RegioLab" advierte en su último informe de que el mercado de trabajo asturiano es cada vez más "dual", puesto que hay concejos, especialmente los mineros, que están reduciendo las tasas de paro a mucho menor ritmo que otros. (ov4025)

FADE ELECCIONES

La patronal de la construcción apoya a Feito para la presidencia de FADE

Oviedo (EFE).- El Comité Ejecutivo de la Confederación Asturiana de la Construcción Asprocon (CAC-Asprocon) ha decidido apoyar por unanimidad la candidatura de Belarmino Feito a las elecciones presidenciales de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE). (ov4027)

SINDICATOS PENSIONES

Zapico asegura que CCOO está "en marcha" para defender las pensiones

Oviedo (EFE).- El secretario general de CCOO Asturias, José Manuel Zapico, ha asegurado que el sindicato está "en marcha en defensa de las pensiones", y que exigirá al Gobierno regional que impulse las medidas del acuerdo de concertación social de Asturias para generar empleo. (ov4023)

JUICIO HOMICIDIO

Prorrogan prisión provisional para el acusado de matar a su pareja hostelera

Oviedo (EFE).- La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Oviedo ha prorrogado por dos años la orden de prisión, provisional, comunicada y sin fianza para A.N., conocido como "Makelele", acusado de la muerte de su expareja, Sonia Meléndez Mitre, hostelera gijonesa. (ov4044)

FUNDACIÓN PRINCESA

La Fundación Princesa amplía las actividades del programa "Toma la Palabra"

Oviedo (EFE).- El programa "Toma la Palabra", con el que la Fundación Princesa de Asturias acerca los galardonados a los escolares, ampliará este año de tres a cuatro el número de actividades, que estarán protagonizadas por "Les Luthiers", William Kentridge, "The Hispanic Society of America" y los "All Blacks". (ov4016)

(foto)

PREMIO CAFÉ GIJÓN

Pedro Antonio González Moreno ganador del premio Café Gijón

Madrid (EFE).- Pedro Antonio González Moreno (Ciudad Real, 1960) ha obtenido hoy el premio Novela Café Gijón por su novela "La mujer de la escalera", según el fallo del jurado hecho público hoy en Madrid. (ov4019)