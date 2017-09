Muñiz y Uría, de compañeros infantiles en Mareo a vecinos en Valencia

Valencia, 15 sep (EFE).- El segundo entrenador del Valencia, Rubén Uría, vivirá este sábado su primer derbi ante el Levante, un partido siempre especial que a nivel particular tendrá un añadido emocional, ya que el técnico levantinista, Juan Ramón López Muñiz, fue compañero suyo en la escuela de Mareo durante siete años, cuando eran niños, y ahora son vecinos en el mismo edificio en Valencia.

"Entramos en el mismo año en la escuela de Mareo en Gijón con diez añitos, somos de la misma quinta y tenemos muchas vivencias, muchos viajes. Ramón es un tío llano, muy majo, muy cercano", aseguró en declaraciones a la web valencianista.

Uría, que llegó este verano al Valencia junto a Marcelino, confesó que desconocía que vivía en el mismo edificio que Muñiz y que fue éste, quien se lo comunicó de forma divertida.

"Fue esta pretemporada, creo que estaba en la ciudad deportiva y me llegó un wasap suyo diciéndome que si necesitaba sal que bajara al octavo. Le contesté diciendo que se había equivocado de persona y él me dijo que no, que sabía que vivía en la puerta 22 que se lo había dicho el portero", relató.

En el plano meramente deportivo, Uría destacó que "Muñiz es un entrenador muy serio, con mucha capacidad de trabajo, sus equipos siempre están organizados y lo más importante es que siempre saca rendimiento a sus equipos".

Sobre la forma que han vivido esta semana el derbi, reconoció que para los jugadores formados en la casa o de la Comunidad Valenciana "sí se nota que tiene un regustillo especial este partido".

"Hemos trabajado durante la semana el estar juntos, porque ellos son un equipo veloz, que sale bien al contraataque y creo que es uno de los equipo más organizados a día de hoy en la Liga. Sabemos que van a empujar, sobre todo al principio. Vamos a utilizar nuestras armas de ataque y contraataque, sacando pases rápidos, jugando con nuestros puntas, y aperturas por fuera", explicó.

Tras el buen arranque liguero y sobre todo las buenas sensaciones ofrecidas, el técnico apuntó que "los futbolistas están optimistas, creo que estamos ahora mismo felices, tanto el cuerpo técnico como los jugadores palpamos esa sensación".