Paco Herrera: "Hacer el mismo once cada semana no es bueno"

Gijón, 15 sep (EFE).- El entrenador del Sporting de Gijón Paco Herrera ha afirmado hoy que "hacer el mismo once cada semana no es bueno" dado que todos los futbolistas "se merecen jugar" y no aprecia "diferencias entre ellos", lo que abre las puertas no solo a los cambios obligados por las lesiones sino a alguno más.

El técnico rojiblanco ha alabado el buen inicio de Carmona del que afirma que "en estos momentos es el jugador perfecto para el equipo" aunque ha reconocido que "ponerlo a jugar por dentro fue un poco un experimento pero ha servido para que se libere".

"Whalley va a jugar en Soria y Dani Martín es muy posible que juegue en la Copa" ha desvelado Paco Herrera cuando se le preguntó quien sería el portero titular mañana en Los Pajaritos y también ha dejado entrever el debut liguero de Jordi Calavera en el lateral derecho en el que dará descanso a Lora.

El entrenador del Sporting no ha descartado tampoco que se pueda producir un relevo en la delantera, lo que supondría la entrada de Borja Viguera por Scepovic, uno de los futbolistas que mas minutos ha jugado en este inicio liguero.

"Tengo el once claro aunque algún detalle podría cambiar dependiendo de lo que vea en el equipo rival", ha indicado Herrera que ha apuntado a Álex Bergantiños como sustituto de Moi Gómez en el caso de que finalmente éste no pueda jugar.

Sobre el central brasileño Xandao, Herrera ha indicado que "jugará en Copa y a partir de ahí ya tendrá vía libre para contar con él al cien por cien" ya que poco a poco ha ido alcanzando el nivel del resto de sus compañeros tras llegar a Gijón sin entrenar prácticamente desde marzo al estar sin equipo.

El técnico ha advertido también del peligro del Numancia en su campo "con un equipo que viene de hacer un partido malo y que querrá rectificar" por lo que espera un rival "muy intenso, que va a apretar en la salida del balón y al que no le importa mucho tener la posesión del balón".

"El Numancia en su campo es un equipo muy práctico", ha señalado Herrera tras advertir a sus jugadores que "hay que estar muy atentos por detrás del balón" y rechazar que el empate logrado en los últimos minutos por el Real Oviedo en el derbi regional pueda pasar factura a su equipo.