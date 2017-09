Baños de Montemayor, Béjar y Hervás rendirán tributo a Marco Ulpio Trajano

Plasencia , 18 sep .- Las localidades cacereñas de Baños de Montemayor y Hervás, y la salmantina Béjar celebrarán de forma conjunta el Día de la Ruta de la Plata con la cuarta edición de la Ruta del Emperador Trajano, una marcha senderista de 25 kilómetros que unirá a las tres poblaciones vecinas.

La Red de Cooperación de Ciudades en la Ruta de la Plata, formada por 26 localidades de Asturias, Castilla y León, Extremadura y Andalucía, ha puesto hoy en marcha un mes repleto de eventos y actividades para conmemorar una fecha simbólica para los municipios por los que atraviesa este itinerario: el nacimiento de Marco Ulpio Trajano.

Ulpio Trajano fue el emperador romano que confirió a esta calzada romana su forma definitiva y la dotó de infraestructura.

Trajano, que nació el 18 de septiembre del año 53 d. C., en la ciudad de Itálica, a escasos kilómetros de Hispalis (Sevilla), no solo fue el primer emperador romano no procedente de la Península Itálica, sino también uno de los emperadores que apostó por esta calzada romana.

Para conmemorar esta fecha, la Red de Cooperación de Ciudades en la Ruta de la Plata fijó en 2014 celebrar cada año el Día de la Ruta Vía de la Plata.

Una iniciativa con la que se pretende promocionar uno de los conjuntos "más interesantes del patrimonio histórico e impulsar y alimentar su recorrido como producto turístico multiregional y multilocal", según ha explicado el colectivo en una nota.

Así, las localidades cacereñas de Baños de Montemayor y Hervás, y la salmantina Béjar celebrarán de forma conjunta esta efeméride con la cuarta edición de la Ruta del Emperador Trajano, que tendrá lugar el próximo 8 de octubre.

Se trata de una propuesta de alto interés cultural y natural, por el atractivo de la historia común y propia de las tres poblaciones, así como por los paisajes que recorre.