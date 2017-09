Barbón inicia mandato con acuerdo y un Gobierno convencido de su colaboración

Oviedo, 18 sep (EFE).- El secretario general electo de la FSA-PSOE, Adrián Barbón, ha iniciado hoy su mandato, que no será oficial hasta que sea designado por el Congreso, con un acuerdo con la candidatura derrotada sobre el reparto de delegados para la asamblea y con un Gobierno regional "convencido" de la "plena colaboración" entre partido y Ejecutivo.

De cara al 32 Congreso ambos sectores reeditarán el pacto alcanzado antes del cónclave federal de forma que en las asambleas locales se respeten los porcentajes de votos obtenidos en las primarias de ayer en cada agrupación a la hora de elegir a los 360 delegados que participarán en el cónclave.

Dado el precedente de Cantabria, donde el triunfo de los sanchistas en las primarias provocó cambios en el Gobierno de coalición con el PRC, el Ejecutivo que preside Javier Fernández ha asegurado hoy no tener "ninguna duda" de que sus relaciones con el nuevo secretario general estarán basadas "en la plena colaboración" y no se generará ninguna incidencia en las instituciones.

Según el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno, Guillermo Martínez, el Gobierno y la FSA son "serios" y sabrán afrontar "perfectamente" las cuestiones de ámbito interno "y separarlas del ámbito institucional" a la vez que ha incidido en que Barbón es ahora "el secretario general de todos los socialistas".

A esta cuestión se ha referido el secretario general electo que, en declaraciones a TPA, ha recordado que sólo el presidente tiene competencias "para nombrar y cesar a consejeros y directores generales" y ha reiterado lo expresado ayer ante Fernández de que tendrá "todo el apoyo del partido para concluir la legislatura y dar cumplimiento al programa" con el que se presentaron en 2015.

Barbón, que dejará la Alcaldía de Laviana en unos dos meses y no optará a ser candidato en las autonómicas de 2019, ha señalado también que ahora toca trabajar en la composición de su futura Ejecutiva, integrada por entre 30 y 35 personas y que intentará configurar eligiendo "a los mejores sin ningún tipo de veto".

Su futura dirección, ha apuntado, no responderá "a pactos de mesa camilla" en los que dos personas acaban repartiéndose los cargos dado que eso responde "a una forma de hacer política que la sociedad ha rechazado" y ha garantizado que será "plural y colectiva" con representantes de todos los territorios y todas las generaciones.

Entre sus prioridades políticas ha situado también buscar un acuerdo presupuestario hasta ahora imposible con Podemos e IU, que suman los mismos 14 diputados con que cuenta el PSOE, impulsando la oferta ya realizada por Fernández a ambas formaciones.

"No veo en Podemos un enemigo. Forma parte, como IU, del amplio espectro de la izquierda. No son enemigos sino competidores al confluir en el mismo espacio", ha advertido Barbón.

A las consecuencias de la elección de Barbón en las relaciones con Podemos se ha referido también su secretario general en Asturias, Daniel Ripa, para advertirle de que tiene "mucho trabajo delante si tiene voluntad de cambiar las cosas" para afrontar "una herencia complicada" de la gestión de los gobiernos socialistas.

Ripa ha afirmado que su partido tiene "la mano tendida como ya estaba antes" a alcanzar acuerdos con el PSOE y ha apuntado que "el primer test" para Barbón es que inste al Ejecutivo regional a que solicite prisión provisional para los condenados en el caso Marea.

Por su parte, el coordinador general de IU de Asturias, Ramón Argüelles, ha mostrado su confianza en que la nueva dirección del PSOE "abra la puerta a consensos con la izquierda" mientras que Ciudadanos ha mostrado su preocupación porque el resultado de las primarias afecte al Gobierno y al desarrollo de la legislatura.

Al desarrollo de la jornada electoral en la FSA se ha referido también el portavoz del PSOE, Óscar Puente, para rechazar la hipótesis de que el apoyo explícito a Barbón de la vicesecretaria general del partido, Adriana Lastra, influyera en su victoria.

"El resultado no ha tenido nada que ver con la posición de los dirigentes de la Ejecutiva. No ha tenido ninguna incidencia", ha asegurado Puente, que subrayado que la neutralidad que deben guardar sus miembros en los procesos de primarias no está reñida con su derecho a opinar o a pronunciarse a favor de un candidato.