Dani Martín: "Hice lo que tiene que hacer un portero, parar las que pueda"

Gijón, 20 sep (EFE).- El guardamenta del Sporting de Gijón Dani Martín, convertido en el último ídolo de la afición rojiblanca tras su actuación ante el Numancia en Copa, ha asegurado hoy que salió al partido "muy tranquilo" y ha manifestado que había hecho "lo que tiene que hacer un portero, parar las que pueda y no meter lo que va fuera".

"Hay que tener suerte y ayer la tuve" ha afirmado Dani Martín tras ser el mejor jugador del partido de Copa del Rey y cuyo nombre fue coreado por el público en varias fases del encuentro y también al final del mismo.

El joven portero del Sporting reconoció ya al término del partido que "para un joven de Gijón debutar con el primer equipo del Sporting es algo soñado" y ha asegurado que va a enmarcar la camiseta con la que jugó ayer ante el Numancia.

La actuación de Martín, el único que fue despedido entre aplausos tras la finalización del partido, abre el debate de quien será el portero titular el sábado en el encuentro de liga ante el Lorca para el que Diego Mariño parece que tampoco estará recuperado de su lesión.

"Yo soy un chico normal y voy a seguir trabajando para poder jugar pero el que decide es el entrenador, las cosas de fuera no me cambian", ha afirmado el guardameta que, en caso de no ser el elegido, no tiene ningún problema para volver al filial que esa jornada recibirá en Mareo al Izarra.

El guardameta ha desvelado en su casa no se suele hablar mucho de fútbol y ha indicado que, cuando llegó a casa tras el partido, toda la familia se dio un abrazo "porque además se cumplía un mes del fallecimiento de la abuela".

"Mi objetivo es seguir creciendo como futbolista", ha señalado tras recibir la enhorabuena de parte de todos sus compañeros tanto del primer equipo como del filial por su debut y también de varios jugadores del Numancia que se acercaron a él para preguntarle si era su debut con el primer equipo y cuantos años tenía.