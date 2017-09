El Gobierno intentará evitar huelga pese a estar "lejos" de petición sindical

Oviedo, 20 sep (EFE).- El Gobierno regional ha convocado a una nueva reunión a los representantes de los funcionarios de justicia en el Principado, que han convocado una huelga indefinida a partir del 2 de octubre, para intentar buscar un acuerdo que evite el paro pese a que ambas partes mantienen aún posturas lejanas.

En rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo, Guillermo Martínez, ha señalado que en dicha reunión trasladará a los sindicatos una nueva oferta que posibilite la desconvocatoria de una huelga a la que están convocados los 1.238 empleados públicos de Justicia dependientes del Principado.

Martínez ha admitido, no obstante, que las propuestas de incremento salarial por el pago de determinados complementos a este colectivo entre las partes están aún "lejos" después de que el Gobierno ofreciera una subida lineal de 90 euros mensuales.

Las cifras que manejan los sindicatos, ha señalado, "son mucho más elevadas" pese a que, según sus datos, el incremento ofertado les situaría en la media retributiva de las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias en materia de justicia.

Las retribuciones que perciben actualmente estos funcionarios por este concepto sólo superan a la de los empleados de las comunidades que no han asumido esta transferencia, ha admitido Martínez, que, no obstante, ha subrayado que el Gobierno no entendería que no se pudiera llegar a un acuerdo para evitar la huelga.