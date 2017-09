Los responsables del club "Model's" se enfrentan a un nuevo juicio el martes

Oviedo, 20 sep (EFE).- El propietario y el encargado del club "Model's" de Siero se enfrentan a partir del martes a un nuevo juicio, en el que se enfrentarán a una petición de la Fiscalía de una pena individual de tres años y medio de cárcel, por tener a mujeres trabajando como camareras de alterne sin estar dadas de alta en la Seguridad Social.

El nuevo juicio llegará tras el celebrado ayer en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, en el que el Ministerio Público solicitó una pena individual de dos años y medio de cárcel tras detectarse en noviembre de 2015 que el establecimiento tenía a 38 mujeres sin dar de alta.

La vista oral que se celebrará el próximo martes, a partir de las 10:30 horas, en la Sección Segunda de la Audiencia, se centra en otras dos inspecciones realizadas en 2013 por parte de la Inspección de Trabajo, que en el plazo de seis meses detectó 62 situaciones irregulares.

El Ministerio Público también solicita la clausura del establecimiento durante dos años.

La Audiencia Provincial de Oviedo ya absolvió el pasado mes de mayo al administrador de la sociedad responsable del club y al jefe de sala de otro delito contra el derecho de los trabajadores del que estaban acusados, y por el que la Fiscalía pedía una pena individual de 18 meses de cárcel.

En aquella ocasión, los responsables del establecimiento estaban acusados de tener a 32 personas trabajando sin darlas de alta en la Seguridad Social, tras una visita realizada por la Inspección de Trabajo en el 22 de enero de 2015.

No obstante, el tribunal no consideró probado que dichas personas estuvieran trabajando en el local, "en particular con el fin de captar clientes para efectuar consumiciones".

La sentencia concluía que "inferir que la relación de personas que no figuraban de alta estaban prestando servicios laborales sobre la base de indicios como la impresión de la clase de prendas que vestían o los expresados testimonios de referencia es inviable".