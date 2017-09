Alfonso Zapico cree que el cómic en España funciona bien gracias a adultos

El Cairo, 22 sep (EFE).- El novelista gráfico asturiano Alfonso Zapico asegura que en España "funciona bien" la industria del cómic gracias a los adultos, entre los que destaca a las mujeres, al contrario del estereotipo de que sólo los niños leen este género.

En una entrevista a Efe en El Cairo, donde participa en la tercera edición del festival CairoComix, señala que "los cómics funcionan bien ahora porque están empezando a leerlos los adultos, es decir, los lectores de literatura, biografía, novela histórica, negra. Es el público más numeroso".

El historietista asturiano, que hoy imparte un taller en la capital egipcia, explica que el "cliché" que se tiene en España de que las novelas gráficas son leídas sólo por niños "ha cambiado", concretamente en los últimos diez años, y las que leen más tebeos son mujeres de mediana edad.

"El perfil de la persona que lee cómic en España es de mujer y de 50 años, el anticliché del cómic español. No se parece al de hace diez años. Antes se leía en librerías de cómics y ahora en España funcionan los clubes de lectura, concretamente desde el inicio de la crisis, y las bibliotecas, ya que ahora tienen menos fondos para comprar libros", aduce.

Además, el autor de historietas galardonado con el Premio Nacional de Cómic de España en 2012 por "Dublinés", cree que son también "los lectores universitarios y los jóvenes de 30 años los que están sacando hacia delante el mercado del cómic español" y no los niños y los adolescentes, ya que estos son "más de digital".

Desde hace ochos años, Zapico vive en la ciudad de Angulema, en el sudoeste de Francia, considerada -según el dibujante- la "capital del cómic", donde está trabajando en dos proyectos que publicará en un lapso de un año y medio.

"Saldrá publicado 'La balada del norte 3' (el último tomo de la trilogía sobre la revolución asturiana de 1934) dentro de un año y medio, pero ahora estoy con otro proyecto", revela.

En este último trabajo, Zapico ilustrará una entrevista que mantuvieron para el medio "JotDown" el político vasco Eduardo Madina y el músico de la misma región Fermín Muguruza en la localidad guipuzcoana de Irún, la primera vez que se reunían.

"No es sobre ETA, pero tiene que ver", dice. "Lo interesante del libro es contar cómo es posible ahora juntarse a comer un cocido en un sitio donde Edu Madina no podía ni ir hace diez años", añade.

Zapico llega a Egipto de la mano de Fundación Al Fanar, dado que España protagoniza una exposición que se inaugura hoy titulada "Sendas", donde se muestra el recorrido del tebeo español con el objetivo de conectar el cómic español con el árabe e impulsar este último.

Para Zapico, se puede vivir del cómic si funciona bien, pero "depende de cuánto tardes en hacer el siguiente libro, cuánto vendas y si haces cosas diferentes".

El agobio y las crisis son una constante en su profesión, "es inevitable ya que no hay ninguna estabilidad", asevera, y por ello compagina su trabajo en Angulema con una empresa de publicidad en Asturias.

Sin embargo, desde 2012, su nombre se hizo conocido tras recibir el premio nacional del cómic: "Es muy importante en España y ya hacía falta. Como dice mi editor, hay mucho lector de solapa, así que si ponían la faja de premio nacional en el libro, el lector pensará que merece la pena", dice sonriendo.

Asimismo, cree que ahora "el cómic esta menos infravalorado en España que antes. Hay que tener en cuenta que es un arte joven, tiene un siglo y poco y en España se consideraba algo infantil" hasta hace poco.

Por último, concluye que el sector en auge de la animación se retroalimenta de los cómics, que son adaptados a la pequeña pantalla, aunque el asturiano no se ha planteado trabajar en esa industria ya que es "un trabajo muy duro, aunque económicamente más rentable y estable que el cómic".