Anquela no se confía y recuerda que el Oviedo aún no ha ganado a domicilio

Oviedo, 22 sep (EFE).- El técnico del Real Oviedo, Juan Antonio Anquela, no quiere que su equipo se confíe el domingo ante el Albacete, colista de la categoría, y ha recordado a los suyos que este Oviedo aún no ha ganado a nadie fuera de casa, razón por la que sigue defendiendo que hay que hacer las cosas "muy bien" para sumar de tres y que no hay rival pequeño.

"¿Nosotros quienes somos? No hemos ganado a nadie en su campo desde el año pasado, y cada partido es una historia diferente. Dime con qué equipo preferirías jugar el domingo, porque la realidad es que todos son complicados y las victorias en esta categoría son todas muy difíciles", ha advertido el entrenador carbayón.

Pese a la buena racha de los azules, que vienen de sumar dos empates como visitante, el técnico insiste en tener muy presente que a domicilio los rivales han sido mejores que el Oviedo en varios momentos de partido, por lo que incide en la idea de "mantener el orden y la personalidad" si el bloque quiere conseguir la primera victoria fuera.

"Los primeros minutos marcan el partido, es cuestión de paciencia y esa hay que tenerla para hacerlo bien los noventa minutos. Para ganar un partido hay que hacer mucho y durante mucho tiempo, pero para perderlo basta con un error puntual. Tenemos muchas cosas que mejorar y seguir trabajando, porque hay que mantener la línea en las maduras, y también en las duras", ha analizado el jienense.

Anquela, que quiere que su equipo plasme los domingos lo que entrena entre semana, considera "injusta" la situación del Albacete, que sólo tiene un punto en el casillero, y ha señalado que es un equipo preparado para la categoría y para poner "en serias dificultades" al Oviedo.

"El Albacete merece más puntos de los que lleva, además todos somos iguales y partimos con las mismas posibilidades antes de un partido. Vamos a intentar hacer las cosas bien, que los que salgan tengan el día y sobre todo que tengamos la suerte necesaria en cualquier partido de fútbol", ha explicado el técnico azul.

El jienense, que ha hecho balance de lo que va de temporada, se muestra encantado con la "implicación" de la plantilla y las "ganas" de hacer las cosas bien, una base "sólida" que le gusta para cimentar el equipo, y sólo lamenta que se le hayan "escapado" algunos puntos en lo que va de temporada que el conjunto azul estuvo "muy cerca" de conseguir.

La primera plantilla, que ha trabajado hoy a puerta cerrada, hará lo propio mañana en una sesión matutina en el Carlos Tartiere, estadio que abrirá sus puertas para que la afición anime y despida al equipo antes del viaje a Albacete (domingo, 18.00 horas).